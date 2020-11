Foto: @AllBlacks

Este sábado se disputó la fecha 4 del The Rugby Championships con un enfrentamiento entre All Blacks de Nueva Zelanda y los Pumas de Argentina. Más allá del resultado, se resaltó el sentido homenaje de los neozelandeses a Diego Maradona en contraste de los Pumas, que no rindieron tributo especial.

Antes del Haka tradicional de los oceánicos, Sam Cane llevó una camiseta de los All Balcks con la dorsal número 10 de Diego Maradona al centro de la cancha.

Esto llamó la atención, ya que los Pumas únicamente llevaron una cinta negra de luto.

A special gesture from the All Blacks to Argentina before tonight's Haka. 🎥: @skysportnz #ARGvNZL pic.twitter.com/IRlGvmFgyV — All Blacks (@AllBlacks) November 28, 2020

El partido finalizó con una paliza de los neozelandeses por el resultado de 38-0. Sin embargo, los Pumas cuentan con un partido menos.

