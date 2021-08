Alexander Mejía: “Hay que enderezar el camino a las buenas o a las malas”

Foto: @Dimayor

Después de haber ganado el clásico contra Millonarios, Santa Fe volvió a caer en otro derbi capitalino contra La Equidad. Aunque al final el partido acabó 0-2, hubo muchas quejas por el arbitraje de Carlos Betancur.

Anuncios

La primera queja parte del primer gol de una posible falta sobre Fáiner Torijano de Omar Duarte previa al gol de Diego Valdés (18′). La segunda queja es sobre el penal sobre Valdés en el segundo gol de La Equidad hecho por Pablo Lima (68′). La tercera es por un gol de Santa Fe que no fue convalidado a pesar de que el balón traspasó la línea de gol.

Ante este resultado, Santa Fe quedó 18 con 3 puntos después de 5 partidos jugados. La Equidad por su parte es 14 con 5 puntos después de este resultado.

Para la rueda de prensa, además de Harold Rivera asistió Alexánder Mejía que fue autocrítico con la producción del equipo este lunes festivo.

Harold Rivera, DT de Santa Fe

“No ha sido un arranque positivo para nosotros, la posición y los números lo dicen. Buscamos el revulsivo, darle la vuelta a la situación y no ha sido fácil. Ganamos el clásico y pensamos que iba a ser diferente. Sabíamos que era un partido difícil por el rival. No encontramos el juego en el primer tiempo, mejoramos en el segundo, pero teníamos un gol en contra… Intentamos, quizá no con mucha claridad… Tenemos que sacudirnos de esta situación y poner a Santa Fe donde debe estar”

Alexánder Mejía, mediocampista de Santa Fe

“En estos momentos es donde tenemos que sacar el orgullo y acordanos de todo lo que vivimos para llegar a donde estamos. Debemos hacernos sentir porque es doloroso derrota tras derrota. Es incómodo, te va generando dudas e incertidumbre y no nos va ayudar para enderezar el camino. Los más grandes del grupo tenemos que encargarnos de ayudar a los jóvenes, de transmitirle seguridad, entrega y ganas. Esta semana fue una semana agradable, positiva en cuanto a planificación y armonía, pero desafortunadamente se cierra con una derrota. Hay que colocarle el pecho a las críticas. Hay que enderezar el camino a las buenas o a las malas”.

Le puede interesar: Juan Carlos Osorio: “Déiner y Lucumí no vinieron hoy”