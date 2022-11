Alemania le saca los colores a FIFA de manera inesperada

Alemania protagonizó una de las protestas más simbólicas que se hayan dado en el marco de Catar 2022. Este acto se suma al que ya han tenido otras selecciones a las que se les impidió usar el brazalete de capitán con la bandera LGBTIQ+ en Catar.

“Queríamos usar nuestro brazalete de capitán para defender los valores que tenemos en la Selección de Alemania: diversidad y respeto mutuo. Juntos con otras naciones queríamos que nuestras voces fueran escuchadas”, señaló la Selección de Alemania en sus redes sociales.

Los futbolistas titulares de la Selección de Alemania se taparon su boca durante la fotografía previa al partido contra Japón como protesta. “No era sobre hacer un testimonio político, los derechos humanos no son negociables”, afirmó el equipo.

It wasn’t about making a political statement – human rights are non-negotiable. That should be taken for granted, but it still isn’t the case. That’s why this message is so important to us.

Denying us the armband is the same as denying us a voice. We stand by our position. pic.twitter.com/tiQKuE4XV7

— Germany (@DFB_Team_EN) November 23, 2022