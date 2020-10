Alberto Gamero: “Perder en Sudamericana y jugar contra Nacional no es fácil”

Foto: millonarios.com.co

Millonarios perdió en la ida de los dieciseisavos de Copa Sudamericana contra el Deportivo Cali en condición de local. El equipo mostró un buen juego en el primer tiempo, pero se desinfló para la segunda mitad.

El gol de Millonarios lo hizo Cristian Arango (46′); por los vallecaucanos anotaron Andrés Colorado (75′) y Hernán Menose (85′) para el 1-2 final. Los goles recibidos por Millonarios vinieron por el juego aéreo, materia que preocupa al equipo capitalino. También tuvieron opciones para hacer daño, pero no pudieron concretar.

“No fue que no sostuviéramos el partido. Son dos pelotas quietas de costado donde nos ganan un partido que estaba controlado… Si veo que Cali nos estuviera llegando habría hecho las modificaciones necesarias, yo veía que con lo que tenía podíamos controlar el marcado… El panorama no es fácil. Perder un partido de Copa Sudamericana de local hoy y jugar el sábado contra Nacional no es fácil”, dijo Alberto Gamero en rueda de prensa.

Millonarios cuenta con un calendario complicado del que espera salir bien librado y lograr la hazaña de clasificar a los 8 mejores en la Liga BetPlay, y darle la vuelta a la serie con Deportivo Cali. El sábado jugará contra Atlético Nacional en el clásico, el miércoles jugará la vuelta de Copa Sudamericana contra Deportivo Cali en Palmaseca y por Liga BetPlay buscará los tres puntos contra América de Cali de visitante en otro clásico del Fútbol Profesional Colombiano.