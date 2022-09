Al-Rayyan se deshace de James Rodríguez oficialmente

Después de que se diera como un hecho la llegada de James Rodríguez a Olympiacos, Al-Rayyan se pronunció. El equipo de Catar confirmó la salida del colombiano.

“Al-Rayyan terminó por mutuo consentimiento el contrato del profesional colombiano, James Rodríguez, después de alcanzar un acuerdo entre las dos partes”, señaló el equipo por medio de su cuenta de Twitter.

الريان ينهي عقد المحترف الكولومبي خاميس رودريجيز بالتراضي بعد التوصل لاتفاق بين الطرفين

Al Rayyan terminates the contract of Colombian professional James Rodriguez by mutual consent after reaching an agreement between the two parties pic.twitter.com/KI1cN8mHYR

— AlRayyanSC (@AlrayyanSC) September 15, 2022