Sin jugar -aunque hizo lo suyo goleando 4-0 al Crystal Palace- Liverpool se coronó campeón por primera vez de la English Premier League (torneo que se disputa con este nombre desde 1993) tras la victoria del Chelsea al Manchester City. El equipo llevaba más de 30 años sin saber qué era ganar una liga a nivel local.

Atípico e intenso fue el enfrentamiento entre los dirigidos por Frank Lampard y los “citizens”, que querían postergar la fiesta del equipo de Jürgen Klopp.

Los goles por el Chelsea fueron hechos por Christian Pulisic (36′) y Willian (78′) de un penal que fue decretado por el VAR y le costó una roja a Fernandinho. Por Manchester City anotó un golazo de tiro libre Kevin De Bruyne (55′).

Finalmente pasó lo impensado hace unos años: Frank Lampard contribuyó para que Liverpool consiguiera su primera Premier League, rompiendo una sequía de 30 años en este ámbito y con esto llegó a su título liguero número 19.

Por ahora siguen detrás del Manchester United que tiene 20 títulos de liga en el palmarés de los clubes que han sido más veces campeones en Inglaterra.

A pesar de que aún restan 7 partidos por jugar, la campaña de los ‘reds’ ha sido casi que perfecta. Tanto así que en 31 partidos solamente ha dejado en el camino 7 puntos producto de 2 empates y una derrota.

Además el equipo todavía sigue vivo en la FA Cup será la otra competición en la mira del estratega alemán para preciarse de haber ganado cada copa que pudo disputar en Inglaterra.

