30 minutos duró a la venta la camiseta de Messi en Europa

El escándalo generado por la llegada de Lionel Messi al PSG no ha parado al punto que en la mayoría de países en Europa, la camiseta duró solamente 30 minutos a la venta.

El periodista inglés Jonas Adnan Giaever señaló que 30 minutos después de la presentación del argentino por el equipo francés ya la camiseta con su dorsal estaba agotada en todas las tallas.

The PSG shirt with "MESSI 30" on the back is SOLD OUT on PSG's official web shop. That has to be a record time, surely … pic.twitter.com/ejVBYqmyCn

— Jonas Adnan Giæver (@CheGiaevara) August 10, 2021