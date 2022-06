Sadio Mané tiene todo listo con el Bayern Múnich según prensa inglesa

Este viernes se habría definido el traspaso de Sadio Mané al Bayern Múnich después de que se confirmara la compra del uruguayo Darwin Núñez al equipo inglés.

Según informa el periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano, Sadio Mané llegará al equipo alemán por 32 millones de euros y firmaría hasta 2025.

Bayern will pay €32m guaranteed fee for Sadio Mané. Contract already set to be signed, valid until June 2025. Liverpool wanted to sign Nunez in order to approve Sadio’s departure. 🚨🤝 #LFC

Liverpool will also receive add-ons, for a maximum of potential €40m total fee package. pic.twitter.com/9uqzXJ3s17

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 17, 2022