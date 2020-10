Pulso entre científicos y académicos con el representante Losada por semillas transgénicas

Juan Carlos Losada, representante a la càmara/Fot: Cortesía

Científicos y académicos firmaron cartas dirigidas a los congresistas para dejar claro su rechazo al Proyecto de Acto Legislativo que busca la prohibición de semillas transgénicas. En las cartas expusieron sus razones para archivar la iniciativa.

Más de 100 científicos, académicos y expertos colombianos reunieron sus firmas en dos cartas dirigidas a representantes y senadores del Congreso de la República. En ambas dejan claro su rotundo rechazo al Proyecto de Acto Legislativo que busca la prohibición de semillas transgénicas y exponen sus razones para pedir que este sea archivado.

El Proyecto de Acto Legislativo 008 de 2020, impulsado por el representante Juan Carlos Lozada, busca cambiar la constitución para prohibir el ingreso, producción, comercialización y exportación de semillas genéticamente modificadas por considerar que ponen en peligro la existencia de las semillas nativas y que no son seguros para el consumo humano, ni para el medio ambiente.

Dentro de los firmantes de las cartas se encuentran prestigiosos académicos y científicos nacionales expertos en el tema, incluidos destacados miembros de la Misión de Sabios y de la Academia de Ciencias, Físicas y Naturales como Elizabeth Hodson de Jaramillo, Carmenza Duque Beltrán, Moisés Wasserman y Enrique Forero, además de rectores y vicerrectores como Alejandro Gaviria y Silvia Restrepo de la Universidad de los Andes, y Gustavo Buitrago de la Universidad Nacional.

En una de las cartas refutan los argumentos del representante Lozada y se extienden en los avances, experiencias y múltiples beneficios de los cultivos transgénicos no solamente en el mundo, sino también en Colombia, y concluyen que tal prohibición iría en contra de los retos propuestos por la Misión de Sabios en los que la biotecnología moderna y su aplicación en cultivos es fundamental para alcanzar una Colombia biodiversa, sostenible y equitativa.

Al respecto el representante Losada dice que son muchísimos los países que han prohibido las semillas transgénicas por los problemas que pueden acarrear, no solamente en términos de biodiversidad, sino además por la no funcionalidad en territorios concretos, por ejemplo, en India, donde estas semillas no dieron el rendimiento esperado, hecho que, según el congresista, desembocó en más de un suicidio.

Losada considera que en Colombia se cuenta con el ejemplo de la semilla algodonera, que redujo el número de hectáreas porque no se obtuvo los resultados esperados.

El proyecto ya obtuvo una primera aprobación, ahora deberá pasar por la plenaria de la Cámara de Representantes.