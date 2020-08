La ‘guerra fría’ de la nueva vacuna del Covid-19, mitos y realidades

BioNTech; Sanofi, J&J; AstraZeneca, Novavax, y por supuesto la rusa del Instituto Nicolai Gamaleya… muy pronto esos nombres le serán muy familiares. Las empresas farmacéuticas ya están a un paso de empezar a lanzar al mercado la vacuna contra el Covid-19. Sin duda más esperada de la época moderno. En esta loca carrera por conseguir la vacuna, los primeros en dar el paso ‘oficialmente’ han sido los rusos con el anuncio de hoy, y que en palabras del propio presidente Vladimir Putin, “ya ha superado con éxito todas las pruebas”, incluso haciendo público que su propia hija ya se ha vacunado.

Las otras grandes potencias como Estados Unidos, China o Reino Unido, como si de una nueva guerra fría se tratara, están midiendo su poder científico (y propagandístico) para erigirse como salvadores de una humanidad ya maltrecha y desconfiada en este punto, aunque con ganas de creer. Con ganas de salir de esta pesadilla del 2020.

URGENTE: Rusia se adelanta y anuncia su vacuna

Así como en los primeros meses de la pandemia, la guerra era por conseguir equipos de protección y respiradores, en este momento, los gobiernos ya se están moviendo en comprar dosis de la próxima vacuna a los distintos laboratorios para tratar de asegurar su abastecimiento de los ciudadanos.

A diferencia de otras vacunas, la rusa aún no ha sido documentada, por lo que es imposible comparar sus resultados. Una de las grandes críticas que se le hace a Rusia es que si esta vacuna, que dice que está lista y que es 100% segura, no es segura, será el desprestigio total para Rusia en términos científicos y médicos. En los próximos meses veremos si tiene efectos secundarios en la población. De momento, la OMS, he mostrado su ‘cautela y entusiasmo al mismo tiempo’ ante tan importante hallazgo. En palabras de su vocero Tarik Jasarevic “acelerar los progresos no debe significar poner en compromiso la seguridad, estamos entusiasmados pero hay ser cautos”.

Sobre el desarrollo de vacunas en China, más bien muy relacionado con una operación de lavado de imagen ante la comunidad internacional después de comunicar a destiempo sobre el surgimiento del SARS CoV-2.