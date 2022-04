Villegas Editores migra a digital en la Filbo

Share on Twitter

Share on Facebook

La Ministra de Cultura Angélica María Mayolo Obregón, anunció en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, Filbo, una alianza entre Villegas Editores y el Ministerio de Cultura llamada “Amor por Colombia”, hecho que cuenta con el apoyo del presidente Iván Duque Márquez.

“La donación de 100 obras literarias digitales en diversos géneros al gobierno colombiano es posible a la generosidad de Benjamín Villegas. Nuestro compromiso es seguir trabajando juntos y enriquecer la cultura literaria en nuestro país, estas obras pasan a ser patrimonio cultural de la Nación, muchas gracias a Villegas Editores”. Expresó Mayolo.

Benjamín Villegas fue condecorado por el presidente Iván Duque Márquez con la Cruz de Boyacá, en el lanzamiento de la Feria del Libro de Bogotá por su labor en la promoción de la lectura. Este es uno de los reconocimientos más importantes que tiene Colombia y se entrega por el servicio al Estado.

“Soy un trabajador compulsivo y voy a seguir trabajando toda mi vida, este momento es muy especial, porque recibí la máxima condecoración que puede tener un colombiano por una labor importante en favor del país. He ganado muchos premios y me han hecho otras condecoraciones, pero después de esta no necesito, ni aspiro a más, pero sí voy a seguir trabajando”. Afirma el Director de Villegas.

Benjamín Villegas asegura que hace 22 años tenía la idea de poder llegar a todas las personas, porque los libros de Villegas Editores son costosos por su belleza y cuidado con el que son creados, ahora es posible que cualquier persona tenga acceso gratuito a ellos a través de www.100libroslibres.com, cada semana se incluirá un libro nuevo, esperamos en 4 años tener 400 libros digitales. El Ministerio de Cultura y ProColombia los divulgarán en las entidades oficiales, con esto celebramos 50 años de “Amor por Colombia”.

También tendremos disponible una fototeca digital “Tierra de Encanto” con más de 250 fotografías gratuitas, se pueden apropiar de imágenes del patrimonio colombiano, cada imagen estará marcada con el libro al que pertenece, allí se reclama nuestra identidad nacional. En el segundo semestre de 2022 daremos el paso a documentales narrativos para canales de streaming de Netflix y Amazón para corroborar 50 años de amor por la lectura. Sin embargo, no dejaremos de producir libros en papel, no dejamos nuestra esencia. Afirmó Villegas.

Estos proyectos no tienen edad lo único que se necesitan es saber leer. Poner la totalidad de los contenidos no solo escritos sino los gráficos, hacen que los niños se van a acercar con mucho interés porque les gusta mirar fotografías y monitos, por unas donaciones que hice a bibliotecas colombianas baten record, la gente los pide, hay gran proporción de niños, despiertan su interés a que conozcan el país y sus valores. Dice Benjamín.

Para mi es deseable que muchas personas hagan lo mismo con sus trabajos y obras, nuestros libros son gráficos y fotográficos con un nivel muy superior. Espero que otros editores se inspiren y les toquen el alma y piensen para lo que han trabajado toda la vida, para ser editor se necesita mucha alma y mucha cultura, que eso que han desarrollado le sirva a la gente independientemente de que no produzca dividendos económicos, habrá alguien que se va a inspirar y alguien que lo va a seguir. Puntualizó Villegas.