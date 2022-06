Vigilaré la ejecución del nuevo cupo de endeudamiento: Concejal María Clara Name

La concejal María Clara Name, en entrevista para Confidencial Colombia explica sus motivos para votar positivo el nuevo cupo de endeudamiento para Bogotá

¿Por qué consideró importante aprobarle a la Alcaldía un nuevo cupo de endeudamiento?

María Clara Name: Voté positivo el cupo de endeudamiento porque es un cupo que suma más de 11,5 billones de pesos que con tiene aristas muy importantes qué requiere la ciudad en materia de educación, de movilidad como la segunda línea del metro, de orden judicial, para la descontaminación del río Bogotá por medio de la PTAR canoas. Estaré muy vigilante a qué esta ejecución de estos recursos se haga de una forma responsable.

¿Cómo entender que el Concejo aprueban unos recursos para algo que no tiene estudio como la segunda línea del metro ?

María Clara Name: Ese no es un requisito fundamental para la aprobación del cupo de endeudamiento, será un paso siguiente que debe dar la Administración para algunas vigencias futuras qué deben requerirse para la construcción de la segunda línea del metro. Lo importante es darle todas las herramientas a la Administración para que se haga posible la consolidación de un buen modelo de movilidad. Hay muchos que se quejan, en qué no quieren que este cheque sea firmado por el presidente Iván Duque, yo creo que a la ciudadanía no le importa quien firme el cheque, lo que importa es que realmente los bogotanos tengan una solución en materia de movilidad y en este momento el balón queda en la cancha de la Administración Distrital. Nosotros haremos el control político qué corresponde para que no haya ningún filtro de corrupción en este cupo de endeudamiento que por supuesto es de un monto bastante elevado.

Quienes se opusieron dicen que todavía no se han ejecutado los recursos del cupo anterior ¿Usted qué piensa al respecto?

María Clara Name: Estos recursos ya tienden a agotarse a final de año, por lo tanto la Administración requería un nuevo cupo de endeudamiento para poder financiar unas realidades concretas que tenemos qué es la falencia de colegios en las diferentes localidades. Van a construir a 25 instituciones educativas que harán que nuestros estudiantes tengan cupo en lugares cercanos a sus hogares. Para nadie es un secreto que se viven tragedias familiares porque hay familias que no tienen cupos para sus hijos o qué son asignados en jornadas distintas, por eso yo quiero darle ese voto de confianza a esta Administración, para que se construyen las diferentes instituciones educativas, para que tengamos becas para nuestros jóvenes que en estos momentos no pueden acceder a la educación superior y para que tengamos un modelo también completo en cuanto a la construcción del cable de San Cristóbal que estamos en deuda de hacerlo y también de la segunda línea del metro.

¿Escucharon ustedes alertas como la del concejal Diego Cancino qué dijo que la ciudad iba a quedar sobre endeudada?

María Clara Name: Sí, pero hemos visto los estudios técnicos, la Secretaría de Hacienda nos explicó muy bien y en este momento Bogotá tiene una capacidad de endeudamiento qué no dejaría insolvencia a las administraciones que vienen, porque hay que decir que con esta consolidación de estos proyectos, también se lograrían hacer el pago del cupo de endeudamiento en un tiempo bastante corto.

¿Por qué no exigieron que dentro de ese cupo de endeudamiento se contemplará la posibilidad de rediseñar la planta física de la Universidad Distrital?

María Clara Name: Nosotros sí hicimos una sugerencia a la alcaldesa y también a la Secretaría de Educación para poder construir una planta física para que se pueda también destinar para educación en la universidad distrital, por lo tanto, si hay recursos asignados para la Universidad Distrital y tendremos por supuesto que estar muy pendientes que esto realmente sea ejecutado para el fin que le dio el Concejo de Bogotá.

¿Pero por qué no presentaron una propuesta para que dentro de ese cupo sé contemplara un monto para reestructurar la Universidad Distrital?

María Clara Name: No está un monto específico para la reestructuración de la Universidad Distrital sino para la construcción de una sede por supuesto que tenga que ver con tecnologías para los estudiantes.

¿Qué pasó con el Corredor Verde?

Concejal MC: Bueno, eso tendremos que preguntárselo a la alcaldesa y ella debe por supuesto respondérselo al Concejo de Bogotá y a la ciudadanía.

Lo esto que está pasando con Bogdata en la Secretaría de Hacienda podría afectar la tributación y poner en riesgo las finanzas a futuro?

María Clara Name: Ese ha sido un llamado de atención que hemos hecho a la Administración Distrital. Por esa falencia que tenemos se está perdiendo la confianza de los contribuyentes, esto porque lo vemos, por qué Bogotá tiene una muy buena cultura en cuanto al pago de impuestos. En este momento por esos atrasos se puede disminuir ese nivel de contribución. Yo sí quiero que la Administración Distrital haga un esfuerzo grande en la consolidación de plataformas porque con esa falencia si podemos por supuesto generar una disminución de los recursos que se recaudan anualmente.