Distrito no descarta la construcción de la troncal de TransMilenio por la Séptima

En la última sesión de la Comisión del Plan de Desarrollo en el Concejo de Bogotá, el director del instituto de Desarrollo Urbano Diego Sánchez Fonseca, aseguró que la Administración Distrital no descarta la posibilidad de ejecutar la obra de la troncal de TransMilenio por la Séptima, si así lo consideran los jueces que dictaron medidas cautelares.

“Este proyecto está suspendido más de un año y se suspendió debido a que un grupo de ciudadanos presentaron cuatro acciones populares”, dijo el funcionario en su intervención y añadió, “nuestra tarea ha sido realmente entender, cuáles fueron las motivaciones y ver si realmente el proyecto necesita tener unos ajustes”.

Durante su intervención Sánchez Fonseca manifestó que la administración está a la espera de la decisión judicial, “no hemos descartado el proyecto, sigue dentro del plan, están los 1,7 billones de pesos que tiene el TransMilenio, además de que esto hace parte de un plan que tiene el Distrito con el Gobierno Nacional, como parte del Conpes para las vías alimentadoras del metro. La Carrera Séptima es un corredor complementario del proyecto”.

La eventual construcción de una troncal de TransMilenio por la Carrera Séptima retoma el debate público, en momentos en que el Concejo de Bogotá, inicia la discusión del proyecto de plan de desarrollo presentado por la alcaldesa de Bogotá Claudia López, en donde según han dicho concejales como Carlos Carrillo del Polo Democrático Alternativo, “la obra recobra vida en el documento”.

El cabildante considera que este sería un enorme incumplimiento en las promesas de campaña de la hoy Alcaldesa Claudia López e indicó que no es cierto que sea un corredor verde, sino que el Distrito, “está perfumando de verde el Proyecto actual”.

Publicidad

Carrillo solicitó a la Administración modificar el texto del Artículo No. 99 del Plan Distrital de Desarrollo para que quede explícito que no habrá Transmilenio por la Séptima; así mismo, que se garantice tecnología de cero emisiones y el cumplimiento de la Cartilla de Andenes vigente y la Norma Técnica Colombiana sobre Accesibilidad Universal en donde la prioridad es el peatón.

Por su parte la concejal de la Alianza Verde Lucía Bastidas, estima que la Administración debe ser clara en su idea de construir un corredor verde por la Séptima, “el concepto no es para nada claro y no brinda soluciones reales de movilidad para los 693.000 habitantes del borde oriental, de barrios como El Codito que no tienen una alternativa de transporte público masivo”.

El proyecto de TransMilenio por la Séptima fue detenido por orden judicial, al determinar que no existía un estudio que armonizara los diseños existentes con todos los planes parciales que se desarrollan sobre la Carrera Séptima. Al respecto, la entonces candidata a la Alcaldía de Bogotá Claudia López, asumió el compromiso de no ejecutar la obra en el caso de que llegase a ganar las elecciones y en su lugar, daría paso a la construcción de un corredor verde donde circularían buses con tecnologías limpias.