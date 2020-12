Bogotá a Cielo Abierto / Archivo

Considero que la ciudad de Bogotá ha debido implementar los planes para que la economía opere las 24 horas desde mucho tiempo atrás, pero bueno, más vale tarde que nunca.

Ahora que la Alcaldía tomó la iniciativa de implementar un plan piloto, que supongo con el pasar de tiempo, se hará definitivo y se extenderá a toda la ciudad, debe pensar en el factor seguridad, tema que por estos meses se ha puesto de moda en la capital del país y no precisamente por los buenos resultados.

La administración debe tener en cuenta que es imposible pensar en una ciudad con una economía operando las 24 horas, pero con el mismo número de uniformados de la Policía que se tenía en 2019.

El hampa en Bogotá espera ansiosamente que llegue la noche para cometer el mayor número de delitos, pues sabe que la oscuridad es su mejor aliada, combinada eso si con la pobre iluminación que tiene la capital en los postes sobre la calles y avenidas. Si se trabaja desde ya en una buena estrategia, se le evitará al Secretario Hugo Acero salir en los medios de comunicación diciendo, “que sí que robaron y asesinaron, pero que las cifras bajaron”.

La idea no es celebrar que las cifras bajen, entre otras porque no se sabe si bajaron porque el delito dejó de cometerse o porque no se instauró la denuncia del robo de la bicicleta o del celular. La idea es realizar acciones para que se capturen a los responsables y se les haga sentir el peso de la autoridad.

Otro asunto que se debe tener en cuenta es que con una economía operando las 24 horas, las estrategias y medidas en materia de seguridad deben ser permanentes y no transitorias como muchas veces ocurre. Ojalá eso sí, que los uniformados de la Policía que cuiden de la integridad de los ciudadanos, sean efectivos y no auxiliares bachilleres. Me van a perdonar, pero lo que uno ve es que es muy poco el respeto que los ciudadanos sienten hacia estos jóvenes que prestan su servicio militar en la Policía, y si esto pasa con el bogotano de bien, imagínense lo que ocurre con el que no lo es tanto.

Otro importante aspecto que deben tener en cuenta las autoridades es el transporte, que no debe ser únicamente para la zona en donde se instale el piloto, sino para toda la ciudad, porque es claro que mucha gente acudirá a este lugar luego de que terminen sus labores en el día y se les debe garantizar un fácil y rápido desplazamiento hacia su lugar de vivienda.

Felicito a la alcaldesa Claudia López por darle la oportunidad a Bogotá para que su economía no se detenga a las 5 o 6 de la tarde, sino que opere con toda la normalidad del caso las 24 horas y la invito a pensar muy bien en las estrategias que va a desarrollar para garantizar la seguridad y el transporte a los bogotanos.