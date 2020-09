Terminal de Transporte de Bogotá reinicia operaciones

Terminal de Transportes de Bogotá/Foto: Cortesía

Las operaciones de las terminales de transporte reinician hoy con todas las medidas de bioseguridad que garanticen un viaje seguro y libre del coronavirus.

Quienes necesiten realizar algún viaje intermunicipal, deben llegar a las instalaciones una hora antes del viaje, cumpliendo con todos los protocolos. Durante el recorrido no se podrá viajar y los conductores no podrán recoger pasajeros en el camino.

Las otras medidas que tienen que ver con bioseguridad que eviten contagios del virus son: no hablar por teléfono durante el viaje: no consumir alimentos; no llevar cobijas, ni almohadas; evitar viajar con mascotas; no llevar mucho equipaje; si en un despacho viajan personas del mismo núcleo familiar el aforo mínimo podría sobre pasar el 50%.

El horario de La Terminal será solo de 6:00a.m a 10:00p.m