Seguridad más adrenalina: el equipo perfecto para motociclistas

El amor, la goma y pasión por las motos, cada día toma más fuerza en Colombia. La moda también está a la orden del día con diferentes diseños en ropa, accesorios, cascos, guantes, maletas y una infinidad de estilos que abundan en las miles de tiendas, y claro, lo que no está en el país, se puede adquirir en la innumerable variedad que ofrece el mercado on line, dejando por fuera todo lo relacionado con la Seguridad vial.

Se debe tener en cuenta, que Movilidad Bogotá define la seguridad vial como el conjunto de acciones y políticas dirigidas a prevenir, controlar y disminuir el riesgo de muerte o de lesión de las personas en sus desplazamientos ya sea, en medios motorizados o no motorizados.

Por medio de la resolución No. 23385 de 2020 emitida por el Ministerio de Transporte 21 de enero de 2021, en la cual “se establecen las condiciones mínimas para el uso del casco protector para conductores y acompañantes de vehículos tipo motocicletas, motociclos, mototriciclos, motocarros, cuatrimotos y se dictan otras disposiciones”, con el fin de garantizar y proteger la vida de los usuarios de estos vehículos.

De esta manera, muchas personas incautas compran artículos por moda y los personalizan, sin tener en cuenta que deben cumplir especificaciones técnicas para proteger la vida de los motociclistas y de sus copilotos.

Por esta razón, aquí encuentra cinco elementos básicos para que proteja su vida, la de sus acompañantes y tenga un desplazamiento cómodo pero, sobre todo seguro, y pueda disfrutar de la libertad, la adrenalina y los kilómetros que se propone recorrer.

1. Casco certificado: es uno de los elementos más importantes del atuendo de la moto, ya que no se debe escatimar dinero porque la mayoría de accidentes y muertes se han provocado por no tener el casco: por llevarlo sin abrochar: y en los peores casos: los cascos no cumplieron con la protección necesaria por ser de baja calidad, y no le alcanzó a salvar la vida al motociclista.

Recuerde que el casco debe ser certificado de acuerdo a la (resolución 1080 de 2019) exigida para los fabricantes, con una talla adecuada, evite usar el casco de otro conductor, manténgalo en buenas condiciones de aseo interna y externamente, evite exponerlo a golpes y caídas. Además, no hay excusas para no ponerse el casco, y no abrocharlo adecuadamente.

Siempre se debe desconfiar de los reflejos, no siempre funcionan igual. Asimismo desconfiar del comportamiento de los peatones, y de los actores viales. Muchos accidentes son causados también por el exceso de confianza en las diferentes maniobras, por esta razón un casco certificado y la prudencia al conducir le salvarán la vida.

2. Guantes de protección: son elementos claves para la protección de las manos que están siempre expuestas y sobre todo las usamos para proteger el cuerpo en cualquier impacto. Los guantes también protegen del frío, calor, o lluvia. Es uno de los elementos que más tienen los motociclistas, hay para diferentes actividades, calibres y estilos, recuerde que una mano, o un dedo no tienen precio, compre unos guantes de buena calidad que realmente cuiden sus manos de raspones, contusiones, o caídas.

3. Chaqueta: proteger la espalda, el pecho y los brazos es fundamental, una chaqueta multipropósito con protección en los codos, hombros o espalda hace la diferencia en caso de sufrir una caída porque ayuda a amortiguar el impacto. No tiene que comprar la más costosa, hay de precios cómodos y cumplen con las especificaciones de seguridad y protección, además de amparar de la lluvia, el calor o el frío.

4. Rodilleras: muchas incapacidades se realizan por sufrir accidentes donde no hay protección para las rodillas, debido a que quedan muy expuestas al momento de un accidente o caída por ser el soporte del cuerpo; por tal razón se debe contar con un pantalón similar a la chaqueta y las protecciones internas para caderas y rodillas, y por supuesto, debe llevar rodilleras externas.

5. Botas o calzado adecuado para motos: la recomendación es usar un calzado que cubra bien el pie y los tobillos, que sea de material grueso, que resista la abrasión, que tenga antideslizante. Muchas botas traen material reflectivo que ayuda a que usted sea más visible.

Tenga en cuenta que algunos motociclistas por andar en chancletas, tenis o baletas, han perdido dedos o pies, todo por confiar en su destreza. En la vía cualquier cosa puede pasar, lo que no puede pasar, es que usted ande en moto sin las botas adecuadas.

Foto: Pexels