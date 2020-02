Secretario de Gobierno de Bogotá denuncia corrupción en alcaldías locales 

Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno de Bogotá

El secretario Distrital de Gobierno Luis Ernesto Gómez reveló que la contratación en algunas alcaldías locales de Bogotá, se ha concentrado en manos de dos personas que según el funcionario, ponen en riesgo alrededor de 90 mil millones pesos por posibles procesos indebidos en la contratación de infraestructura, cultura, recreación y deportes en tres localidades.

El primer nombre que el secretario denunció por posible concentración en la contratación con las alcaldías locales es el de Carlos Alberto Pinzón Molina, quien desde los 17 años de edad realiza torneos deportivos, primero en la localidad de Kennedy en donde creció y más adelante en Suba.

Pinzón Molina estudió Administración Deportiva en la Universidad Distrital y según la denuncia del Secretario de Gobierno, no solo ha contratado a través de su empresa CPM Deportes, sino además ha conformado diferentes uniones temporales y es el representante legal de la Fundación Social para la Recreación, la Cultura y Deporte – FUNINDER, lo que le ha permitido continuar en la tarea de firmar más contratos.

La otra persona a la que hizo referencia el funcionario es la señora Viviana Carolina Melo Díaz, quien a través de la Asociación Hogares Sí a la Vida y diferentes uniones temporales, también se ha dado a la concentración de contratos utilizando las anteriores figuras jurídicas. Estas dos contratistas tienen a la fecha un total de 222 contratos que suman alrededor de 50. 049 millones de pesos.

Este problema, según lo reveló el funcionario Distrital se viene presentando desde el año 2010 cuando Bogotá estaba en manos de la Alcaldía de Samuel Moreno, condenado por el mayor escándalo de corrupción en la capital del país, hecho que el país conoce como “el carrusel de la contratación”. Para Gómez, no tiene presentación que a pesar de las alertas que se dieron en el pasado sobre la acumulación de contratos, no pasó nada y estos señores se siguieron ganando los contratos. “¿Qué sectores políticos en Bogotá impidieron que la pasada administración actuara? En esta administración no vamos a permitir que el 50% de los presupuestos participativos caigan en manos de estas cuestionadas redes”

Suspensión de alcaldes en siete localidades:

El secretario recordó que al tomar el cargo encontró que varias alcaldías locales fueron entregadas y controladas completamente por clanes políticos tradicionales de Bogotá́. “Decidimos hacer cambios de alcaldes en siete localidades para poder indagar a fondo lo que estaba pasando. Desde ese momento, los ataques de los sectores políticos tradicionales no se hicieron esperar. Nos encontramos no solo con redes clientelares, sino con algo mucho más grave que hoy estamos poniendo en conocimiento público y de todas las autoridades”

Gómez puso como ejemplo lo que sucede en la Alcaldía Local de Puente Aranda , donde llevan cuatro años elaborando los estudios y diseños para la construcción de la sede, y aún no se han recibido a satisfacción. Sin embargo, sin los estudios, en el 2017 se firmó un convenio interadministrativo por $25.197.137.249 con la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas para la estructuración y desarrollo del proyecto de construcción.

“Aquí se encontraron dos motivos de alerta: en primer lugar la propuesta fue por $22.630.433.000, pero se suscribió por $25.197.137.249, sin ninguna justificación. Por otra parte, se continúa pagando en virtud del convenio con la Agencia Nacional Inmobiliaria gastos administrativos y de ejecución de un proyecto que no ha podido iniciar”, señaló el funcionario.

Otra revelación de la secretaría de Gobierno, tiene que ver con la Alcaldía local de Teusaquillo, donde se evidenció que desde el proceso de licitación para la construcción de la sede, los recursos no eran suficientes para la culminación y entrega de la obra, y aun así se adjudicó. Situación que la actual administración puso en conocimiento de los organismos de control.

En consecuencia de esta presunta indebida planeación, se realizó una adición de 7.600 millones de pesos. Este contrato sigue vigente, por lo tanto, la Secretaría de Gobierno de Bogotá solicitó a la Veeduría y a la Personería que acompañen el proceso de entrega de la obra.

La Secretaría de Gobierno de Bogotá evidenció además irregularidades en la celebración de un contrato interadministrativo de la Alcaldía Local de Fontibón, suscrito el 30 de diciembre de 2019, entre la alcaldesa saliente, Jhoanna Paola Bocanegra y el Sistema Universitario del Eje Cafetero SUEJE, para adelantar obras de la malla vial y en la plaza fundacional de Fontibón, el cual debía adelantarse por licitación pública.

Pese a la advertencia por parte de la Veeduría Distrital de no adelantar por esa vía el contrato y de las alertas de la Oficina de Control Interno de la Secretaría de Gobierno, se firmó por un valor de $19.900 millones de pesos y se pactó un primer pago del 50% del valor total del contrato por

Esto conllevó a la actual Administración a suspender de ese primer pago pactado y autorizado por la exalcaldesa de Fontibón, correspondiente a 9.950 millones de pesos. Además de lo anterior, se tomó la decisión de revisar los productos entregados, viabilidad técnica y jurídica del contrato y se analiza jurídicamente la posibilidad de suspender o terminar el contrato, a fin de evitar un detrimento patrimonial y perjuicios para la entidad.

Hasta el momento se han retirado del cargo a los alcaldes locales de Usaquén, San Cristóbal, Fontibón, Suba, Teusaquillo, Rafael Uribe, Bosa y Puente Aranda.

Secretario de Gobierno pide a los ediles mayor compromiso con las próximas ternas para alcaldes locales:

El Distrito está adportas de elegir a los nuevos 20 alcaldes locales de Bogotá, proceso en el que participan los ediles de las 20 localidades del Distrito Capital, ternando a las personas que consideran podrían representar a su territorio, luego de que estas han pasado la prueba que realiza la Universidad Nacional sobre conocimiento general.

Teniendo en cuenta lo anterior, el Secretario de Gobierno Luis Ernesto Gómez pidió a todos los ediles de Bogotá, mayor compromiso y responsabilidad en la escogencia de quienes conformarán las ternas que enviarán a la alcaldesa Claudia López, para que elija a los próximos 20 alcaldes locales en la capital.

“Hacemos un llamado a todos los ediles de Bogotá, que hoy se encuentran en el proceso de selección de los alcaldes locales, para que por favor, con el mayor sentido de responsabilidad con la ciudad, escojan en esas ternas que le van a enviar a la alcaldesa, a los más idóneos. Escojan a mujeres y jóvenes con las mejores calidades éticas”.

Luis Ernesto Gómez fue más allá anunciando que esperan que en la discusión que cursa en el congreso de la república para la actualización del Estatuto Orgánico de Bogotá, la Administración Distrital posiblemente tenga en cuenta la posibilidad de pedirle a los ponentes en senado y cámara, que diseñen una propuesta que blinde los procesos de contratación y además que desmantele la pervivencia de clanes políticos en Bogotá, que desde hace muchos años se lucran de la administración pública.

Medidas que tomará la Administración Distrital:

El secretario anunció que está alcaldía se dará a la estructuración de pliegos tipo para la contratación de bienes y servicios de cultura, recreación y deportes. Con esta medida se fortalecerá la pluralidad de oferentes y la competitividad y transparencia en la contratación de las alcaldías locales y pedirá el acompañamiento de los organismos de control de todos los procesos en curso, donde se encuentren recursos públicos en riesgo.

Además de lo anterior, el funcionario prometió que se fortalecerán los canales de denuncia para que los ciudadanos ayuden a identificar las irregularidades que se puedan presentar en sus localidades, y cualquier situación que atente contra los recursos de todos los bogotanos. Se dará también instrucción a todas los alcaldes locales para asegurar que el único mecanismo de selección para obras públicas, sea por licitación y con acompañamiento del nivel central.

Gómez finalizó diciendo que “esto está ocurriendo, porque las alcaldías locales se están convirtiendo en fortines políticos. La responsabilidad de los alcaldes locales es fundamental para transformar los territorios y ejecutar los recursos de manera transparente. Por eso hago un llamado a los ediles para que conformen ternas con los candidatos que mayor puntaje obtengan en el proceso meritocrático para esta elección y tengan la capacidad de gestión de recursos”.

La denuncia del secretario de Gobierno de Bogotá, involucra a las administraciones de Samuel Moreno, Gustavo Petro y la segunda alcaldía de Enrique Peñalosa.

