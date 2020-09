Secretario de Gobierno de Bogotá anuncia la ruta de atención en derechos humanos

Ruta de Atención Para los Derechos Humano/Secretaría de Gobierno de Bogotá

El Secretario de Gobierno de Bogotá anunció la ruta de los derechos humanos que iniciará el Distrito Capital a través de la entidad en donde atenderá a los ciudadanos que lo requiera, partiendo de cuatro ejes: protección y restablecimiento de los derechos de las víctimas de trata de personas, abuso de vulneración de derechos por parte de la Fuerza Pública, para la comunidad LGBTI y líderes sociales.

El jefe de la entidad rechazó los actos de abuso policial en contra del ciudadano Javier Ordóñez, donde se ve una a través del video una clara vulneración de sus derechos.

“Condenamos el caso de abuso policial contra el señor Javier Ordoñez donde se ve una clara vulneración de sus derechos. No toleraremos el abuso de autoridad. Quienes están llamados a proteger los derechos humanos no pueden ser quienes vulneren a las personas y abusen de la fuerza. Para que casos como este no sigan ocurriendo hoy iniciamos el recorrido por los barrios de Bogotá para que los ciudadanos denuncien y accedan a las rutas de atención y protección” manifestó Luis Ernesto Gómez, secretario de gobierno.

“La Ruta de los Derechos” es una oficina móvil donde se recibirán en las localidades a donde esta se encuentra, denuncias de víctimas de trata de personas, de presuntos casos de vulneración de derechos por parte de la Fuerza Pública y contra la comunidad LGBTI y de amenazas contra líderes sociales.

Operará en las localidades, con todos los protocolos de bioseguridad todos los días de la Semana de 1:00 pm a 5:00 pm y de 6:00pm a 10:00 pm. El jueves 10 de septiembre en el parque Virgen del Carmen de Usaquén (1:00 – 5:00 pm) y Luis Carlos Galán de Suba Rincón(6:00 – 10:00 pm) , el viernes 11 en Santa Fe en el Colegio Jorge Soto (1:00 – 5:00 pm) y Barrio Santa Rosa – San Cristóbal (6:00 -10:00 pm), sábado 12 en Usme Salón Comunal de Yomasa (1:00 – 5:00 pm) y Danubio (6:00 – 10:00 pm) y el domingo 13 llegará a Bosa occidental (1:00 – 5:00 pm) y Tintal sur (6:00 – 10:00 pm)

Según cifras de la Secretaría de Gobierno, en Bogotá, en el último año, 843 personas han denunciado haber sido víctimas de alguna vulneración en sus derechos. Este trabajo ha permitido identificar y atender integralmente a 96 víctimas de trata de personas, 139 víctimas de posible abuso de la fuerza pública, 493 líderes y lideresas, y 115 miembros de la comunidad LGBTI.