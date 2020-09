Reviva el debate entre los concejales María Fernanda Rojas y Yefer Vega por el Plan Marshall para Bogotá

María Fernanda Rojas y Yefer Vega

El proyecto con el que la alcaldesa, Claudia López, busca reactivar la economía en Bogotá, ha generado polémica en el Distrito, porque algunos consideran que más que una iniciativa que busca la recuperación económica de la ciudad, la idea parece más una reforma tributaria.

Al respecto, la concejal de la Alianza Verde María Fernando Rojas, aseguró en medio de la discusión con su colega de Cambio Radical Yefer Vega, que no se le puede denominar reforma tributaria a una iniciativa que busca que quien más genere ingresos, aporte más a la ciudad. La cabildante hace referencia a los bancos y al sector de telecomunicaciones.

Rojas considera además, que la alcaldesa está cumpliendo con lo que se comprometió en su Plan de Desarrollo, recordando que en el documento quedó consignado que la Administración Distrital presentaría al Concejo un Proyecto de Acuerdo, donde se busque generar incentivos a la formalización empresarial y la reactivación económica.

Por su parte el concejal Yefer Vega, dijo que le preocupa que la Administración Distrital no mejore la propuesta y continúe con la idea de elevar la tarifa de impuestos. Teme que con esto, se genere una especie de “fuga de capitales”, provocando que muchas empresas se trasladen de Bogotá a Cundinamarca.

Vega estima que esto no es un plan de reactivación, que además no corresponde a un “estudio juicioso”, que según él, no contempla solución alguna para las mypimes. “Esto claramente es una reforma tributaria”, puntualizó el conceja de Bogotá.

Se espera que en las próximas semanas, la Administración presente una vez más el Proyecto de Acuerdo, con el que busca la reactivación económica de la capital del país, con los ajustes que expertos en materia económica recomiendan.

