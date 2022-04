Reportan desaparición de niña de 11 años en el sur de Bogotá

Este domingo los familiares de Karolina Romero Ávila, una niña de 11 años, reportaron su desaparición al completarse 72 horas sin saber nada sobre su paradero.

De acuerdo con Kelis Ávila Berrocal (madre de la niña), de Karolina no se tienen noticias desde la tarde del pasado jueves 21 de abril cuando salió a la preparación de su primera comunión en la parroquia San Juan Neumann ubicada en el barrio Usminia de la localidad Usme, en el sur de Bogotá.

“Ella me pidió permiso para salir, hablamos por teléfono a la 1:00 p.m. y yo le dije que sí, pero no he vuelto a hablar con ella y no ha regresado”, afirmó a este medio la madre de la niña.

Además, Ávila Berrocal señala que de acuerdo a testimonios de testigos en la zona, el día anterior a la desaparición de su hija un hombre cuya identidad aún no se ha conocido se acercó a la niña Karolina al salir de la catequesis en la iglesia mencionada.

“Me dijeron varias personas que el día anterior la había recogido al finalizar la catequesis un hombre mayor desconocido, por lo que les pido su ayuda para ubicar a mi hija”, manifestó la mandre de la menor.

De igual manera, Kelis Ávila Berrocal precisa que su hija “no tiene amigos cercanos porque estudia virtualmente en el Colegio Miguel de Cervantes Saavedra ubicado en la loclaidad de Usme”. Al tiempo que señala que el poco tiempo que lleva en la ciudad le ha impedido a su hija tener una amplia red de amigos o conocidos.

Finalmente, Ávila Berrocal confirma que el viernes 22 de abril alertó a las autoridades sobre la desparición de su hija; sin embargo, con el paso de las horas crece la angustia de la familia al no tener ninguna noticia de Karolina por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familia, ni de la Policía.

“Pedimos que nos ayuden por favor a encontrar a Karolina llamando a la Policía Nacional a la Fiscalía o a los siguientes números: 3132817154 – 3105456167″, expresó la madre.

Con el de la niña Karolina Romero Ávila, ya son cuatro los casos de personas desaparecidas en la última semana en Bogotá. Siendo el de Hernán Felipe Mejía, el caso más sonado hasta el momento ya que las autoridades encontraron este domingo su cuerpo luego que se reportara su desaparición la noche del jueves. El hombre murió por sobredosis de escopolamina, según dictamen de Medicina Legal.

Nota del editor: La información y fotografía de la niña la publicamos con la autorización expresa de su madre Kelis Ávila Berrocal.