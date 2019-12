¡Renovada! Así quedó la Plaza de Mercado La Concordia en La Candelaria

Plaza La Concordia / Cortesía

Desde el centro de Bogotá, el alcalde Enrique Peñalosa entregó las obras de restauración de la Plaza Distrital La Concordia en La Candelaria con una inversión que supera los 19.000 millones de pesos.

“Desde que llegamos queríamos que las plazas se convirtieran en un sitio cada vez más sofisticado, queríamos que las plazas se volvieran una experiencia cultural que acerca el campo a la ciudad y que hace parte de las tradiciones, no solo de la ciudad, sino del país”, destacó el alcalde Enrique Peñalosa.

Culminadas las obras civiles de esta plaza, inicia el proceso de adecuación de redes de servicios públicos para que esté al servicio de todos en febrero de 2020.

“Los comerciantes son el alma de estos espacios y acogieron todas estas trasformaciones que están viviendo todas las plazas de mercado de la ciudad. Estos lugares se están convirtiendo en una experiencia turística e interesante para que las visite más gente y genere más empleo. La plaza, a diferencia del supermercado, es un espacio público donde los ciudadanos sienten que están en algo que les pertenece”, indicó el mandatario de la ciudad.

Esta es una de las tres Plazas Distritales de Mercado de la ciudad declaradas como Bien de Interés Cultural por ser patrimonio histórico, cultural y arquitectónico de Bogotá.

“Soy comerciante hace 10 años y esta plaza estaba demasiada acabada. Cuando entré después de todo lo que le hicieron casi me caigo, no me lo esperaba. Esto fue un gran trabajo, gracias a todos los que hicieron posible esto. Ahora invitamos a todos a que vengan a visitar nuestra plaza es hermosa tenemos de todo”, expresó Isaías Arias, comerciante de la plaza.

Este importante proyecto de restauración se adelantó en tres fases, por parte de la Alcaldía de Enrique Peñalosa, con una inversión de 19.780 millones de pesos, de los cuales $6.942 millones fueron aportados por la anterior Administración.

“La Concordia va a ser el ícono de todas las plazas de mercado y será la muestra de toda la inversión de la Alcaldía de Enrique Peñalosa de más de 61 mil millones de pesos para fortalecer estos espacios tan importantes en la ciudad”, afirmó Gladys Valero, directora del Instituto para la Economía Social (IPES).

Trabajos adelantados en la “nueva” Concordia

En la primera fase se adelantó un reforzamiento estructural y de inició la construcción de la Galería de Arte Santa Fe, donde se excavaron más de 4.500 metros cúbicos bajo la plaza.

“Esta plaza tiene Galería de arte, mercado, artesanías, restaurantes, cafés, salón de eventos… Este es el patrimonio turístico y gastronómico de la ciudad que fue una de las políticas del alcalde: posicionar a las plazas de mercado como esos centros donde se experimentan olores, colores y sabores”, informó la directora del IPES.

En la segunda fase se hicieron actividades de acabados para la Galería Santa Fe, redes hidráulicas contra incendio, así como la instalación de los acondicionamientos para la consolidación de las áreas de exposición.

La última fase arrancó en agosto de este

año donde se adelantaron acabados, pisos e instalación de módulos de ventas como artesanías, frutas, granero, ferretería, café y restaurantes.

El proyecto de reforzamiento y adecuación de la antigua Plaza incluyó la construcción de la nueva Galería de Arte Santa Fe, inaugurada en junio de este año.

“Esta plaza tiene ya cerca de 80 años, una plaza muy querida por la comunidad. Era un espacio que estaba desactualizado y no tenía una proyección para el presente y futuro por eso emprendimos la restauración total y ahora quedó como uno de los lugares más esperados por los turistas. Este es un proyecto donde se conjuga el arte y la gastronomía único en Colombia”, resaltó el director de Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC), Mauricio Uribe.

Plaza La Concordia cobra vida

En enero de 2020, llegarán a la Plaza Distrital de Mercado La Concordia un promedio de 48 comerciantes.

Ellos con el apoyo del Instituto para la Economía Social (IPES) se han formado en temas empresariales, educación financiera, entre otros aspectos.

“Es una política del alcalde de hacer todo un mejoramiento de la infraestructura, poner en la agenda de todos los ciudadanos las plazas como sitios turísticos de la ciudad y lo hemos logrado formando a nuestros comerciantes que por más de 50 años han estado tradicionalmente en estos espacios”, aseguró la directora del IPES.

Plazas de Mercado renovadas y fortalecidas

Para convertir las plazas de mercado en un sitio turístico de la ciudad, la Alcaldía de Enrique Peñalosa emprendió una importante tarea de transformación de la infraestructura y capacitación de los comerciantes.

“Pusimos la tecnología al servicio de las plazas de mercado, con pagos electrónicos, con la bancarización de los comerciantes y mercado a domicilio entre otros. Esto era lo que queríamos hacer de estos espacios los sitios turísticos recomendando y visitados por todos”, sostuvo María Gladys Valero, quien recordó que ya son 1.900 los comerciantes bancarizados.

Adicionalmente, y cumpliendo las normas de salubridad, higiénicas y ambientales, los comerciantes han recibido capacitación en las buenas prácticas de manufactura, así como en la manipulación de alimentos y en el cuidado y aprovechamiento del agua, energía, arte culinario, tecnologías de la información, mercadeo, vitrinismo, finanzas, exhibición de productos y publicidad.

Todo esto para que además puedan participar en eventos de renombre como Alimentarte, Festival de Verano, Anato, entre otros.

“Más que como alcalde, como ciudadano le agradezco a todos los que han transformado esta plaza de esta manera, seguimos devolviéndole la vida al centro de la ciudad y espero volver muy pronto como cliente”, concluyó el alcalde Peñalosa.