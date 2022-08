“Quien roba un peso de la salud es un asesino”: Luis Carlos Leal

En entrevista para Confidencial Colombia, el concejal, Luis Carlos Leal, expresa sus preocupaciones por las irregularidades que se han encontrado en la SubRed de Salud, Centro Oriente

Háblenos por favor de las preocupaciones que tiene por lo que han encontrado en la SubRed de Salud Centro Oriente.

Luis Carlos Leal: Llevo dos años y medio haciendo diferentes denuncias frente a las irregularidades que pasan en la SubRed Centro oriente, pero son las entidades de control las que tienen la potestad de tomar esa postura sancionatoria. Por la fiesta de finales del 2020, la alcaldesa, Claudia López, pidió la carta de renuncia a la gerente, pero ella no renunció, hubo una primera suspensión de tres meses por parte de la personería por haber negado la información oportuna al Concejo de la ciudad. Después hubo una sanción por parte de la Secretaría Jurídica del Distrito porque encontró que estaban contratando por valores superiores a lo que la ley indica a algunas personas. Esa sanción fue por un año, sin embargo, la Procuraduría General de la Nación tomó poder preferente y la redujo a tres meses de suspensión.

¿Qué ha sucedido en todo este tiempo?

Luis Carlos Leal: Durante todo ese período hemos formulado denuncias a los entes de control, de errores en contratación, de fallas en la facturación, de fallas en la contratación con algunos servicios esenciales que se dejaron de presentar por falta de planeación, de maltrato a trabajadores de la salud donde hubo acoso sobre algunas personas que se atrevieron a denunciar lo que estaba pasando internamente, pero las entidades de control no han mostrado ningún avance en sus investigaciones, tienen abiertos muchos procesos pero no han logrado cerrar ninguno de ellos con resultados que evidencien que es lo que está pasando.

No puede ser que se denuncie, y no se haga nada ¿qué respuesta le están dando los órganos de control?

Luis Carlos Leal: Envían unos cuadros donde dicen que algunas están cerradas, otras están abiertas en proceso de investigación, pero sin ninguna solución o resultado concreto.

La Superintendencia encontró más de 20 hallazgos, ¿algunos de estos están coincidiendo con las denuncias que usted hizo?

Luis Carlos Leal: Sí, es lo mismo que venimos denunciando hace dos años y medio

¿Aún así no pasa nada?

Luis Carlos Leal: Eso es lo que genera más frustración, pero la solución no puede ser cortar el funcionamiento de la SubRed porque cerca de 4500 funcionarios podrían salir de su empleo en una entidad que atiende a casi un millón de personas de la ciudad.

¿Qué ha respondido el secretario de salud al control político?

Luis Carlos Leal: Bueno, ha sido un debate constante porque la respuesta frente al tema financiero por parte de la Secretaría de Salud es que ya están las estrategias adecuadas para poder solventar los líos que existen, yo no creo que eso sea así, yo creo que esas respuestas han sido precarias y no dejan satisfechas las necesidades reales de las subredes. He planteado proyectos de acuerdo que permiten alivianar las cargas administrativas de las subredes, pero nunca han tenido el aval o el suficiente interés por parte de la administración para poder solucionar de raíz varios de los problemas.

¿Más allá de la gerente de Centro Oriente que otra cabeza tendría que volar?, porque alguien tiene que responder

Luis Carlos Leal: Me pone una pregunta muy complicada, yo creo que los entes de control deben decir que otras personas pudieron haber tenido responsabilidad, lo que sí es cierto, es que si la alcaldesa no atiende el llamado que le estamos haciendo esto podría tener implicaciones jurídicas para el Distrito.

¿Le cabe alguna responsabilidad al secretario de salud?

Luis Carlos Leal: Probablemente.

¿De cuánto es el cálculo de personas que se pueden ver perjudicadas por estos malos manejos administrativos?

Luis Carlos Leal: En estos momentos son cerca de un millón de habitantes de la ciudad que hacen uso de los servicios de la SubRed.

¿Cree qué algo está fallando en el sistema de subredes?

Luis Carlos Leal: Yo creo que la peor decisión que tomó Bogotá, la tomó en el año 2016, cuando decidió conformar las subredes integradas de servicio de salud, con el ánimo supuestamente de ser más efectivos pero lo que se ha evidenciado es que los hospitales que previamente funcionaban de una manera independiente que muchas veces podían invertir en fortalecimiento de infraestructura, tecnología, aumento de cobertura, hoy se ven en 4 subredes que están completamente precarizadas, desordenadas, que no tienen un norte lógico, que no tienen comunicación muchas veces dentro de las mismas instituciones, y que además tienen crisis financiera permanente.

¿Qué solución en el corto plazo puede haber para todo este lío aparte de las sanciones penales o fiscales que se pueden dar?

Luis Carlos Leal: La solución radical más importante tal vez sería reformar el sistema de salud, devolverles la autonomía a cada una de los hospitales, pero además que tengan un acompañamiento adecuado por parte de la Secretaría de Salud, que esté pendiente de todo lo que se lleva a cabo en el interior de las subredes, y que garantice una veeduría por parte de la ciudadanía, por parte de la academia, por parte de las universidades que puedan estar en Bogotá trabajando en el área de la salud y, que ayude a proteger los recursos públicos de la salud. lo he dicho en muchos escenarios la persona que se roba un peso de la salud es un asesino y eso no lo podemos permitir.