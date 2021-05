Protestas en Bogotá le dejan pérdidas por 50 mil millones de pesos al comercio: FENALCO-Bogotá

El más reciente informe de Fenalco Bogotá habla de pérdidas pérdidas cercanas a los 50 mil millones de pesos para el sector comercio en la ciudad, sin incluir los sobre costos en asuntos logísticos, ni los daños a la infraestructura pública y privada, por cuenta de las manifestaciones en donde se han presentado bloqueos en las vías y actos vandálicos.

El 94% de los comerciantes encuestados por FENALCO manifiestan que han tenido que cerrar antes de las 7:00 p.m. e incluso no han podido abrir los negocios; el 34% de los colaboradores han llegado tarde o no han podido asistir a sus trabajos y el 5% ha sido víctima de ataques vandálicos como saqueos o daños en fachadas de los locales, aclarando que con el paso de los días son más frecuentes los actos violentos contra bienes privados. Las ventas han caído en más del 90% porque durante tres fines de semana hubo cuarentenas, en los días hábiles por temor los comercios no han podido operar de manera continua y las personas que no participan de las marchas han estado concentradas en regresar a sus hogares.

Frente a las nuevas medidas tomadas por la Alcaldía de Bogotá el director de Fenalco Bogotá y Cundinamarca, Juan Esteban Orrego, considera que son pertinentes frente a lo que está ocurriendo en la ciudad y hace un llamado para que cesen las manifestaciones y los paros, porque esto puede traer más personas contagiadas por Covid19 e invita a que durante la nueva jornada de protesta programada para el 12 de mayo se respete el derecho a la movilidad y al trabajo.