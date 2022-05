Policía descarta casas de pique en el barrio San Bernardo de Bogotá

Foto: Oscar Sevillano

La oficina del grupo de homicidios de la SIJIN en coordinación con la Fiscalía investiga lo que puede estar sucediendo detrás de los cadáveres que han sido encontrados en bolsas en el barrio Santa fe y la localidad de los Mártires en Bogotá, con el ánimo de esclarecer estos hechos.

Por el momento hay dos personas capturadas que según la información de la Policía Metropolitana, fueron las encargadas de lanzar un cuerpo al caño en la localidad de Antonio Nariño. De acuerdo con la Policía, este cuerpo fue sacado del barrio San Bernardo.

Las autoridades judiciales se encuentran en la labor de identificar a los posibles agresores. El jefe del grupo de homicidios de la SIJIN, descartó la posibilidad de que en Bogotá se hayan configurado las llamadas ‘Casas de Pique’, y dijo además que estos cuerpos tienen origen en lugares diferentes.

¿Qué tiene que ver el barrio San Bernardo?

El barrio San Bernardo en Bogotá es famoso por que durante varios años sirvió de hogar a una de las ollas más temidas en la capital del país.

Por un tiempo se tuvo el temor de que este lugar sirviera de refugio para las organizaciones criminales que se alojaron en el Bronx, lo que obligó a su rápida intervención durante la segunda administración de Enrique Peñalosa.

Fue este el territorio en Bogotá, donde según la información de investigadores de la Fiscalía, se dio una guerra que habría comenzado semanas antes de que se desmantelara el ‘Bronx’, porque al parecer -‘Manguera’ y ‘Payaso’–querían quedarse los expendios de San Bernardo, porque prácticamente todo el dominio de la ‘L’ lo tenían los de ‘Mosco’ y ‘Homero’.

Este lugar de Bogotá, que en otros tiempos fue el lugar donde habitaban personas pudientes de la capital, sirvió como expendio de drogas y fue disputado por los ganchos del Bronx luego de que el exalcalde Enrique Peñalosa interviniera el sector de la L.

En ese momento el Distrito fue consciente de que las intervenciones a las ollas no implicaría el exterminio de los ganchos. “Este tipo de operativos lo que hacen es que los bandidos no puedan trabajar tranquilamente. No quiere decir que se haya acabado con la drogadicción y tampoco con el crimen organizado, pero lo que sí estamos acabando es con estos símbolos de la impotencia del Estado”, dijo en su momento Enrique Peñalosa.

El fantasma de la criminalidad que un día operó en el barrio San Bernardo no se ha ido del todo, en la ciudadanía persiste el temor de que en su interior se pueda estar moviendo algún tipo de organización que podría estar detrás de los cadáveres que se han encontrado en bolsas en diferentes lugares de Bogotá.