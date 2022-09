Personería de Bogotá pide investigar posibles casos de desplazamiento urbano

La Personería de Bogotá denunció una serie de intimidaciones de las que ha sido víctima la personera local de Los Mártires, por cumplir con su labor.

El órgano de control solicitó la intervención de la fiscalía general de la Nación y garantías para el cumplimiento de sus labores e hizo un a la Unidad Nacional de Protección -UNP- para que con urgencia realice los análisis de riesgo y de manera prioritaria asigne las medidas de protección respectivas a la funcionaria.

Asimismo, solicitó a las autoridades competentes se investigue lo que viene sucediendo en el sector donde, al parecer, se denuncian hechos de desplazamiento forzado urbano lo que equivale a registrarse como una clara violación a los derechos humanos.

“Bogotá no puede convertirse en un reducto donde las bandas delincuenciales sean las que deciden quién o dónde trabaja o transita y por tal motivo, se deben prestar todas las garantías, no solo a los servidores públicos, si no a la población en general”, dijo la Personería a través de un comunicado. .