Proyecto Metro de Bogotá pasa al tablero en el Concejo de Bogotá

Una vez más el proyecto metro para Bogotá debió hacerle frente a un debate en el Concejo de Bogotá, donde se hicieron muchos reparos a la manera en cómo se han surtido las diferentes etapas de diseño y estructuración.

La concejal de la Colombia Humana Ana Teresa Bernal denunció una serie de actuaciones que para ellas son fraudulentas, “quien certificó los estudios de factibilidad es la Financiera de Desarrollo Nacional, empresa que no tiene nada que ver con el papel de certificar, porque para eso es la interventoría. Otro asunto, que me parece delicado es que el estudio de prueba se realizó después de que ya había finalizado la certificación. Un metro que no tiene carga de prueba donde van los pilotes, es una cosa bien grave”.

La cabildante se ratifica en que este no es el modelo de metro que Bogotá necesita, pero que teniendo en cuenta que ya hay una adjudicación y un contrato, pide a la alcaldesa corregir los errores que hasta el momento se han cometido.

Otro de los concejales que realizó una fuerte intervención fue Julián Espinosa de la Alianza Verde, quien reveló presuntas irregularidades que evidenciarían falta de gerencia de Andrés Escobar.

Espinosa expuso que 410 contratos celebrados por la Empresa Metro de Bogotá durante el periodo 2017 – 2020, ejecutados bajo la modalidad de prestación de servicios vía contratación directa y que suman más de 24.000 millones de pesos, fueron otorgados a dedo”.

Por su parte el concejal Álvaro Acevedo aseguró que lo dicho por los citantes no es nuevo y que en su opinión, el metro debe ser una realidad, “esto no se puede echar para atrás, porque caería en detrimento patrimonial tanto el Distrito como la Nación. Esas inquietudes deben ser objeto de control por parte de la Contraloría, Veeduría o Procuraduría, el deber del Concejo es asegurarse de que la obra arranque”.

Martín Rivera concejal de la Alianza Verde en su intervención dejó la alerta porque no se ha dicho cuanto podría costar el pasaje de abordaje al metro de Bogotá y como será el cálculo sobre el que se establecerá su valor.

“No hay ningún estudio, hipótesis, ni nada que nos diga cuanto puede costar. En otros lugares del mundo, este sistema tiene fuentes alternativas como el uso de aprovechamiento de espacios en parqueaderos, parques, etc., que le genere un ingreso extra. Hasta el momento se habla de la plusvalía, pero este es un instrumento que en Bogotá no lo hemos aplicado bien y hay una alerta que hacemos y es, ¿Por qué el 40% de los ingresos de los ingresos por usos comerciales van a ir al concesionario y el 60% para el Distrito? No hay una explicación técnica que le justifique”, manifestó el concejal.

Por su parte el Veedor Distrital Guillermo Rivera aseguró que los organismos de control han tenido en cuenta las advertencias que desde tiempo atrás se han hecho y que por esto la fase precontractual terminó sin ningún tropiezo, a pesar de que se presentaron muchas acciones judiciales que se fallaron a favor del proyecto, por lo que en ningún momento se ha ordenado ni la suspensión, ni la revocatoria. El jefe del organismo de control Distrital fue más allá dejando claro que la entidad se encuentra realizando una revisión sobre la fase contractual y que en el momento correspondiente se hará el pronunciamiento correspondiente sobre los temas de ejecución del contrato, que es lo que se está iniciando.

El debate continuará la semana entrante en donde se espera la intervención de Andrés Escobar gerente de la Empresa Metro.