Menor de edad denunció que fue agredida sexualmente al salir de una estación de TransMilenio

Una menor de 17 años en Bogotá denunció en un video divulgado a través de redes sociales que fue víctima de abuso social, luego de salir de una estación de TransMilenio.

La chica fue abordada al salir de la estación La Castellana por un hombre que con cuchillo en mano la obligó a caminar en silencio hasta un lugar donde abusó sexualmente de ella.

“Vi un señor que se bajó en la misma estación y empezó a mirar a todos lados. Sacó algo de la maleta, era un cuchillo, intenté moverme más rápido, no había un solo policía ni un celador”, denunció la joven. “Me bajó de la estación a punta de amenazas. Me llevó detrás de la estación y me obligó a realizarle sexo oral. Del miedo no pude hacer absolutamente nada”, agregó.

La denunciante aseguró que en el momento de las amenazas y el abuso no había presencia de las autoridades en la estación, por lo que para el abusador fue muy fácil consumar el delito.

TransMilenio se pronunció luego de conocer las denuncias y aseguró que se activaron las alertas para conocer el caso y se dio aviso a las autoridades para que se persiga al culpable del delito.