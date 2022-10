Medidas especiales de seguridad en Bogotá por celebración del Halloween

Los equipos de la Secretaría de Salud, junto a las Alcaldías Locales, completarán 200 operativos de inspección, vigilancia y control a los establecimientos que comercializan los productos que más se consumen durante esta temporada de Halloween como golosinas, snacks, helados, gaseosas, refrescos azucarados, entre otros.

Por su parte, la Policía de Bogotá y la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia dispusieron 7.174 hombres y mujeres policías, de distintas especialidades, y 451 servidores públicos, respectivamente, que estarán desplegados durante este fin de semana, en las diferentes localidades, para garantizar la seguridad y la sana convivencia en la ciudad.

“Este fin de semana tendremos en la ciudad un componente robusto entre policías y gestores de convivencia de las Alcaldías Locales y las secretarías de Gobierno y Seguridad para acompañar la celebración y garantizar la convivencia en Bogotá”, puntualizó el secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia, Aníbal Fernández De Soto.

La alcaldesa, Claudia López, pidió a las personas adultas que saquen a sus niños a recoger dulces que sean consumidos poco a poco para evitar daños en la salud de los menores y a quienes compren recomendó verificar la fecha de vencimiento, desechar los que no están empacados, ni sellados, que tengan el empaque roto o que no estén en su empaque original. También confirmar que no estén decolorados, derretidos, desmoronados o húmedos.

La Administración Distrital hizo un llamado para que la compra de dulces o alimentos para esta celebración se realice en lugares confiables y con consumo racional, precisamente, si por consumo excesivo de dulces o en mal estado, algún integrante del hogar presenta dolor abdominal, náuseas, vómito y diarrea, debe evitar auto medicarse y acudir de inmediato a un servicio de salud.