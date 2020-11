Martín Rivera señala a Claudia López de incumplir con el programa Talento No Palanca

Concejal Martin Rivera y la alcaldesa Claudia López/Foto: Cortersía

El concejal de la Alianza Verde Martín Rivera en un ejercicio de control político a la Administración de la alcaldesa Claudia López, pudo establecer que el programa de “Talento No Palanca”, creada por la mandataria distrital como ejercicio de transparencia en la contratación del personal contratista y de planta, no se está cumpliendo ni está garantizado el acceso a los puestos de acuerdo a los méritos y no a las recomendaciones.

Según el estudio del concejal Rivera, solo el 2% de las personas que han inscrito su hoja de vida en la plataforma, han logrado acceder a un cargo en el Distrito.

El informe que el cabildante dio a conocer revela que entidades como la Secretaría de Gobierno se contrató un total de 304 personas con cero entrevistas; la Secretaría de Integración Social vinculó 78 personas con únicamente 3 entrevistas; la Secretaría de Desarrollo Económico realizó 13 contrataciones con cero entrevistas, mientras el IPES y la Secretaría de Movilidad se dieron a este ejercicio pero con un nivel muy inferior a la cantidad de personas contratadas de la plataforma.

Anuncios

El concejal preguntó la razón por la que no se está siguiendo la directriz de contratar como mínimo un 10% de las necesidades de prestación de servicios profesionales a través de la plataforma Talento, No Palanca.

Llama la atención de que este llamado de atención al Distrito por no cumplir con una regla de transparencia que la misma mandataria estableció, se hace desde una voz que pertenece al mismo partido político de la alcaldesa Claudia López.