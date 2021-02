Lucia Bastidas, concejal de Bogotá / Confidencial Colombia

Cuenta la leyenda que las mujeres no somos solidarias entre nosotras mismas, que poco nos apoyamos y que en lugar de reconocer los valores que existen en cada una, solemos darnos duro y sin misericordia.

En este sentido y con el ánimo de demostrar que lo anterior no es tan cierto, quiero hacer un reconocimiento a una mujer que vengo observando desde mucho tiempo atrás y que ha demostrado que se pueden hacer las cosas bien, mientras se tenga una causa y un objetivo claro, no importa cuántas críticas se reciban.

Se trata de la concejal de la Alianza Verde Lucia Bastidas, quien lleva tres períodos en el cabildo distrital y trabajo además en dos ocasiones en el Ministerio del Interior, la primera vez con Horacio Serpa como ministro, quien luego de conocer su labor la invitó a ser su asesora en la campaña por la presidencia en 1998 y tras ser derrotado por Andrés Pastrana, la lleva al Partido Liberal en donde le acompaña hasta el 2003, de donde sale para ser nombrada por el entonces alcalde de Bogotá Luis Eduardo Garzón como directora de lo que hoy se conoce como Instituto de Participación y Acción Comunal – IDPAC.

Además de lo anterior, Lucia presta sus servicios como profesional en la MAPP –OEA, de donde sale para aspirar por primera vez a una elección popular, primero a la Cámara de Representantes por Bogotá y más adelante al Concejo de Bogotá.

Su liderazgo ha sido bastante fuerte, no solo porque es una mujer que a todo momento está trabajando, sino además porque su fuerte temperamento, la hace ver como una persona que dice lo que debe decir en el momento que es, cosa que a muchos no les gusta, porque en la política se prefieren las alabanzas en lugar de la verdad.

Investigando y preguntando sobre Lucia me enteré que su labor como asesora de Horacio Serpa la prestó al lado del hoy presidente de la república Iván Duque en el Partido Liberal, lo que me dejó un tanto sorprendida, porque no sabía que el primer cargo que desempeñó el mandatario fue con el entonces director del liberalismo Horacio Serpa, de quien fue su asesor junto con la concejal.

Algunos funcionarios del Partido Liberal con los que tuve la oportunidad de conversar, recuerdan a Lucia como una persona que defiende a capa y espada las causas por las que trabaja, que, así como se le veía trabajar fuertemente por el modelo de país que proponía su entonces jefe Horacio Serpa Uribe, así mismo lo hace con el legado del modelo de ciudad que propone el excalde Enrique Peñalosa a quien acompañó desde el Concejo de Bogotá en su segunda administración.

Quienes la conocen dicen de que es una mujer que habla sin complejos y con mucha seguridad, porque estudia los temas en los que trabaja escudriñando hasta el más mínimo detalle, tratando de que nada se le escape.

Como muchas personas que tratan de abrirse un lugar en la política, Lucia tuvo que defender el espacio que con mucha dificultad ha ganado y lo más sorprendente, es que quien quiso arrebatárselo fue la hoy senadora de la Alianza Verde Angélica Lozano, quien se opuso fuertemente a que obtuviera el aval de partido para de nuevo aspirar al Concejo de Bogotá.

Con el argumento de que Lucia defendió el modelo de ciudad de Enrique Peñalosa, la senadora Lozano desató toda una artillería para que la Alianza Verde no avalara la nueva candidatura de Bastidas, hecho que dejó atónitos a más de uno dentro del grupo político, no solo por el claro acto de intolerancia y mezquindad que demostró la congresista en ese entonces, sino además porque olvidó un pequeño detalle: su esposa Claudia López, defendió y trabajó fuertemente los programas del exalcalde cuando participó de su primera administración y más adelante cuando fue candidato a la presidencia.

Por fortuna Lucia tiene a su favor el haber desempeñado una buena labor política en el Concejo de Bogotá que nadie puede desconocer al interior del cabildo distrital.

Por las críticas que a diario se desatan, tranquila concejal, bien dicen que la envidia es mejor despertarla que sentirla. Siga demostrando que usted es toda una mujer berraca, que ya llegará el día en que algunas tendrán que reconocerlo.

