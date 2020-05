La administración no puede desconocer el proyecto de TransMilenio por la Carrera Séptima, Lucía Bastidas

Lucia Bastidas, Concejal de Bogotá

La concejal de Bogotá Lucía Bastidas en entrevista para Confidencial Colombia aplaude que el proyecto de plan de desarrollo de la alcaldesa Claudia López, le apueste por construir sobre lo construido, sin embargo expresó sus dudas sobre lo que se haría sobre la Carrera Séptima, sumado al informe que entregó la Contraloría Distrital en donde advierte que existe una desfinanciación de 18 billones de pesos.

Durante el diálogo la concejal advirtió que en el documento la administración está pidiendo algunas facultades para contratar directamente, tema que según ella, es una función que no le corresponde a la corporación.

La cabildante cree que las apuestas en infraestructura que proyecta el plan de la alcaldesa Claudia, contribuye a generar empleo y a reactivar la economía en la ciudad tras la crisis del Covid 19, sin embargo lamenta que no se haya incluido la inversión social en materia de parques en los diferentes barrios de la capital.

Considera también que la actual administración no puede desconocer el proyecto de TransMilenio por la Carrera Séptima, porque esta vía requiere intervención y se necesita además garantizarle una rápida movilidad a quienes viven en el extremo norte sobre esta vía y que utilizan esta vía para trasladarse de un lugar a otro.

“Cuando la gente viene de San Cristóbal o viene de Usme le toca bajarse en la Estación Museo Nacional y hacer transbordo.”, puntualizó la concejal y fue más allá asegurando que, “Ahora no se puede improvisar por capricho o porque algún partido político le parece que no TransMilenio y que no se intervenga la Carrera Séptima”.

La concejal Bastidas asegura no entender lo que significa el corredor verde que anunció la alcaldesa durante la campaña y que las respuestas que le han dado cuando pregunta, no son satisfactorias, ni explican nada.

Lucía Bastidas es concejal de Bogotá por la Alianza Verde, partido de la alcaldesa Claudia López.