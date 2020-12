Ladrones querían hacer su agosto en diciembre con el programa “Talento No Palanca”

Captura de video / Secretaría de Gobierno de Bogotá

El secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, denunció este viernes la existencia de una red de extorsionistas que estaban cobrando entre 500 y 700 mil pesos a las personas que participan del programa “Talento No Palanca” que tiene el Distrito para contratar por méritos a los servidores públicos.

A través de sus redes sociales el funcionario anunció que la denuncia fue radicada ante la Fiscalía General de la Nación e involucra a tres personas, cuya identidad no fue revelada.

“Denunciamos ante la @FiscaliaCol una red de extorsionadores que pretendían cobrar para acceder a un trabajo en el Distrito a través de #TalentoNoPalanca”, señaló Gómez en un video publicado en sus redes.

El Secretario de Gobierno de Bogotá instó a la ciudadanía a no dejarse engañar de los extorsionistas y recordó que el programa “Talento No Palanca” no requiere de intermediarios y la participación en este es de manera gratuita.

Finalmente, Luis Ernesto Gómez invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier caso de extorsión relacionado con el programa “Talento No Palanca” en la línea 4446900 de Bogotá