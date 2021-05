La soledad de las escuelas deportivas en Bogotá

Imagen de referencia

Los cierres nocturnos y durante los fines de semana, junto con las largas cuarentenas en Bogotá por la pandemia del Covid19, tienen en jaque a gran parte de la economía de la ciudad, por lo que muchas empresas y microempresas han tenido que cerrar y otras han reducido su nómina y recortar gastos para no desaparecer de la escena.

En esta situación se encuentran las escuelas deportivas de Bogotá, quienes realizan sus actividades en las noches y los fines de semanas en los diferentes parques de la ciudad.

En diálogo con Confidencial Colombia la subdirectora de Recreación y Deportes del Instituto Distrital de Recreación y Deportes Aura Escamilla, explicó que a partir de octubre de 2020 se decide no cobrar por el uso de parques y los escenarios deportivos en la Bogotá como medida de alivio a las escuelas deportivas en los barrios y localidades y que además se realizó una convocatoria para otorgar estímulos económicos a los ganadores.

Al respecto Ángel Romero director de la Academia Colombiana Real de Baloncesto, lamenta que para el otorgamiento de estos estímulos no se hayan creado condiciones especiales, en medio de una situación que también era especial, porque según él, se exigieron requisitos como tener vigentes algunos documentos que vencieron en el tiempo de cuarentena, sin que se les prestara atención.

Tomas Maldonado director de la Escuela de Fútbol Estudiantes CK, asegura que aunque la iniciativa de estímulos fue buena, se pudo ejecutar con mayor amplitud, teniendo en cuenta que en Bogotá hay muchísimas escuelas deportivas que benefician a miles de niños y jóvenes, evitando que caigan en temas de delincuencia y droga.

Carlos Vanegas, director de la escuela de Taekwondo Sung Do, comentó que tuvo que acondicionar su casa para dictar clases desde su casa y no perder a sus alumnos, hecho que fue inevitable porque desde la virtualidad es muy difícil la enseñanza de este deporte. Dijo además, que el proceso de participación en la convocatoria para estímulos del IDRD durante la pandemia, esa muy complejo y lamenta que las condiciones para concursar no fueron equilibradas.

