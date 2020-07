Fui engañada y maltratada: víctima de trata de personas

Verónica Garrido/Foto: Secretaría de Gobierno de Bogotá

Verónica Garrido, víctima de matrimonio servil durante un año y medio en Argentina, fue engañada y maltratada por un hombre que le prometió una vida de “cuentos de hadas”. Hoy, luego iniciar un proceso de recuperación de su vida, gracias a la ayuda brindada por entidades como la Secretaría de Gobierno de Bogotá, invita a la ciudadanía a perder el miedo y a denunciar este delito.

“Era el hombre más amoroso y perfecto. Vino a Colombia y me prometió muchas cosas. Tres meses después de estar en Argentina quedé en embarazo y me di cuenta de que todo era una mentira. Me pusieron a trabajar como sirvienta en sus cabañas suizas y restaurantes sin pagarme, donde me maltrataban física y verbalmente. Mis documentos me los tenían retenidos y tenía que aguantar los gritos hacia mi bebe”, relata Verónica.

Este caso fue conocido por la Secretaría de Gobierno de Bogotá, quien le acogió a través de la Ruta Integral de Atención para víctimas de este delito brindándole, en articulación con otras entidades distritales y organismos de control, asistencia médica y acompañamiento psicosocial para ella y su familia. El caso está en investigación por parte de la Fiscalía.

“Hemos hecho unos avances muy importantes en la lucha contra la trata de personas, pero un solo caso es una tragedia que no permitiremos, y por eso seguimos con todo el empeño en una Política Pública anclada a nuestro Plan de Desarrollo y que también acompañamos en un proyecto de acuerdo en el Concejo para combatir y luchar contra este flajelo”, indicó Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno.

Actualmente la Secretaría de Gobierno le hace seguimiento a 53 casos de trata de personas, 12 reportados este año y el restante del 2019; de los cuales 31 obedecen a explotación sexual, 14 por servidumbre y seis por matrimonio servil, las modalidades más comunes de este delito, considerado como el tercero más lucrativo después del narcotráfico y el tráfico de armas

En el marco de la ruta de atención de la entidad, el 86% de los casos fueron de víctimas explotadas en el extranjero. A estas personas se les ha brindado atención por parte del grupo de psicólogos y abogados, y se han adelantado acciones de articulación para garantizarles su seguridad tras las denuncias instauradas.

En todos los casos se ha hecho acompañamiento ante la Registraduría para la expedición de sus documentos de identificación. Al 30% de las víctimas se les brindó asistencia humanitaria de emergencia, se gestionó alojamiento temporal, alimentación y entrega de elementos de aseo.

Como parte de la articulación con otras entidades, el 40% de las víctimas tienen acceso a servicios de salud. El 50% decidió avanzar en su proceso penal y cuentan con la representación jurídica de la Defensoría del Pueblo. En materia laboral, con apoyo de la Secretaría de Desarrollo Económico, el 60% ingresó a la ruta de empleabilidad y el 40%, accedió de manera eficaz a los servicios que el Sena ofrece para formación para el trabajo.

Para contribuir a la prevención y eliminación de este delito, la entidad realiza un diagnóstico que será la base para construir la política pública contra la trata de personas. Además, trabaja en una estrategia de prevención colectiva en las localidades e implementará un Sistema Distrital de Información en Derechos Humanos para la superación de escenarios en la lucha de la trata de personas.