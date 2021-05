Esto es vandalismo premeditado contra el Sistema TransMilenio: Lucía Bastidas

Lucia Bastidas, Concejal de Bogotá

La concejal de Bogotá Lucia Bastidas considera que la Alcaldía de Bogotá ha sido pasiva frente a todo el vandalismo en las protestas que hoy tiene afectado a 53 estaciones de TransMilenio y califica los daños contra el Sistema como un acto premeditado.

¿Puede un sistema de transporte masivo operar con normalidad con 53 estaciones destruidas?

Lucia Bastidas: No son estaciones que se dañaron así de la nada. Estos es vandalismo organizado y premeditado contra el Sistema TransMilenio, y la Alcaldía de Bogotá no actuó con la contundencia que se necesitaba para detener estas acciones.

¿De cuánto puede ser el valor en pesos que dejan estos daños?

Lucia Bastidas: Con estas afectaciones hemos visto que puede ser alrededor de 16 mil millones de pesos, sin conocer exactamente cuánto tiempo puede tardar la reparación total de las estaciones vandalizadas. Aquí se está afectando al más pobre, al que quiere trabajar. Esas no son protestas pacíficas, eso es vandalismo, es atentar contra un derecho fundamental que es el de la movilidad y desde la institucionalidad hemos sido pasivos y lo que es peor, es que algunos concejales tienen la desfachatez de decir, “que estas son las formas de protesta”. La manifestación pacífica es bienvenida pero alterar la libre movilidad del ciudadano no tiene ningún sentido.

¿Tiene conocimiento alguno del número de capturas que se han realizado?

Lucia Bastidas: Lo que quiero ver son las judicializaciones, quiero ver las actuaciones de la Personería de Bogotá frente a estos hechos, lo mismo que las de la Contraloría Distrital que hasta el momento han sido pasivos. No puede ser que aquí importen los derechos de los manifestantes pero no los derechos de los que no quieren protestar y desean y necesitan desplazarse a trabajar o a sus demás quehaceres. No solo se destruyeron estaciones, también quemaron buses, dañaron cajas, rompieron vidrios y los órganos de control y la Administración se quedaron calladitos frente a este vandalismo.

¿De dónde saldrán los recursos para reparar las estaciones, reparar buses y comprar nuevos?

Lucia Bastidas: Tenemos que mirar el presupuesto porque es claro que vamos a tener graves afectaciones en el pago de impuestos. Será necesario observar con detalle el balance en el primer semestre del año, los saldos que arroje lo que se pagó en Predial, ICA, porque se van a ver afectados el Sistema de Recaudo Tributario en la ciudad por cuenta del Covid19 y también por las manifestaciones. Hay voces que irresponsablemente piden que se detengan las obras y se aumenten la entrega de subsidio, cosa que me parece absurda, porque si bien es cierto que no se puede dejar de ayudar a las personas, también es cierto que se debe trabajar por la reactivación económica para que se genere un mayor número de empleos, y es claro que las obras de infraestructura jalonan esta recuperación.

La inversión en la reparación a estaciones del Sistema TransMilenio podría afectar el normal cumplimiento de las obras que vienen en ejecución como la Av. 68 o Ciudad de Cali?

Lucia Bastidas: No tiene por qué afectar estos cronogramas. La construcción de las troncales en las avenidas 68 y Ciudad de Cali están en ejecución. Aquí lo que tenemos que ver que ver es como vamos a conseguir los recursos necesarios. La alcaldesa Claudia López era consciente de la necesidad de una reforma tributaria como lo han hecho en otros países, porque se requieren recursos para continuar el normal funcionamiento del país.

Preocupa la actitud del bogotano de destruir el TransMilenio en cada manifestación que hay.

Lucia Bastidas: No es el bogotano, son unos cuantos vándalos. Del bloqueo en el Portal de Suba me enviaron material fotográfico y se ve que son únicamente cuatro, de modo que no es la mayoría de los ciudadanos en la capital. Esto no es una cosa que salió de la nada y que de manera espontánea salieron a quemar los CAI y a destruir las estaciones de TransMilenio, esto es una cosa organizada y pedimos que la inteligencia de Estado nos digan quienes son, porque cuando acaben con todo el sistema, ¿qué va a pasar?

¿Qué le recomienda a la Alcaldía de Bogotá a la hora de tomar acciones o medidas en las protestas para que no se acuda a destruir las estaciones de TransMilenio?

Lucia Bastidas: Que dejen actuar a la Policía. Si bien hay uniformados que han abusado del poder que tienen, no se puede tampoco politizar este asunto porque hay que poner control y se requiere además una actuación colectiva condenando el vandalismo.