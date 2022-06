Distrito amplia los plazos de pago de impuestos

La Secretaría de Hacienda de Bogotá amplió los plazos para pagar los impuestos predial y de vehículos.

“El Distrito va a ampliar los pagos para el plazo de los impuestos de prediall y de vehículos con descuento del 10%. Ahora tenemos una nueva fecha que es hasta el viernes 15 de julio, el que quiera pagar después de esta fecha sin incurrir en intereses o sanciones puede pagar hasta el 29 de julio el impuesto predial y el impuesto de vehículos se corre hasta el 12 de agosto con el descuento del 10%. Y el viernes 26 de agosto se puede cancelar sin el descuento”, anunció el secretario de Hacienda, Juan Mauricio Ramírez.

El gobierno distrital tomó esta decisión ante las constantes quejas de la ciudadanía que se ha visto obligada a padecer largas filas en los Supercades para lograr una atención personalizada por las fallas en la plataforma de Bogdata.

Según dijo el funcionario, las personas que están haciendo filas es porque deben actualizar algunos datos o tienen dudas con la información que traen los formularios de pago.

“Aún tenemos contribuyentes que no han podido obtener la factura porque no contamos con la información completa, como es el caso de predios nuevos y predios sin información del responsable, además de ciudadanos que generaron declaraciones erróneas y no se pudieron acoger al pago por cuotas”, indicó el secretario de Hacienda.