Director de la Policía de Bogotá Versus Concejal Diego Cancino

Las denuncias del concejal de Bogotá Diego Cancino sobre los abusos cometidos por uniformados de la Policía en la capital del país, generaron reacción de parte del Comandante de la Policía Metropolitana, Brigadier General Eliecer Camacho Jiménez, quien pidió no estigmatizar a la institución a través de las redes sociales.

“En los últimos días, diferentes redes sociales, en especial en las cuentas del concejal Diego Cancino, han venido difundiendo información no real y fuera de contexto”.

Camacho Jiménez hace referencia al asesinato de dos jóvenes en la localidad de Ciudad Bolívar a manos de un policía retirado en el año 2019, caso que está en manos de las autoridades judiciales. También se refirió a un presunto abuso de uniformados sobre un ciudadano en una estación de TransMilenio, denunciado por el cabildante, aclarando lo sucedido.

Cancino no tardó en responder a través de un video en sus redes sociales, enumerando todas las denuncias que ha realizado sobre los abusos policiales, que hoy se encuentran en investigación por parte de la Fiscalía y la Procuraduría, reafirmando su labor como concejal.

Cuando denuncié que el Portal Américas fue usado como centro de detenciones me dijeron mentiroso, luego aceptaron que era verdad. Cuando denuncié la incineración de 8 jóvenes en un CAI me dijeron politiquero; hoy 3 policías son imputados. Constantemente se me ha estigmatizado. pic.twitter.com/Y62F8NsnXF

— Diego Cancino – Concejal de Bogotá (@cancinodiegoa) August 17, 2021