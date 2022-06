Desde 2006 no se discute un proyecto de acuerdo que fortalezca la Veeduría: Ramón Villamizar

El veedor distrital, Ramón Villamizar, en entrevista para Confidencial Colombia expone sus preocupaciones ante la propuesta del Gobierno Nacional que la eliminación de la Veeduría Distrital.

El Gobierno Nacional propuso al Congreso de la República con mensaje de urgencia, la eliminación de la Veeduría Distrital, ¿qué piensa al respecto?

Ramón Villamizar: No compartimos esta iniciativa y estamos en el Congreso de la República defendiendo la entidad, sus resultados y sus aportes a Bogotá. La ciudad requiere un sistema de control apropiado a la dimensión de la Administración Distrital. Jaime Castro en el año 93 agregó este organismo de manera visionaria.

¿La ciudadanía si tiene claro cuáles son las funciones de la Veeduría Distrital?

Ramón Villamizar: Entender el carácter preventivo de la entidad no es fácil, no es sencillo. Es un órgano bastante eficaz a la hora de combatir la corrupción, la ineficiencia en la Administración y para garantizar a la ciudadanía que busca obtener una respuesta con alertas preventivas que eviten sanciones.

Todo nuestro sistema de control está fundamentado en lo preventivo y no en lo sancionatorio. Si hubiese más prevención en Colombia la función pública no tendría tantos problemas por temas de corrupción.

No es la primera vez que se habla de acabar con la Veeduría Distrital, en 2014 la entonces veedora Adriana Córdoba enfrentó una situación similar.

Ramón Villamizar: No solo en ese momento, desde mucho atrás se ha discutido este tema. Esto hay que debatirlo también con el Concejo de Bogotá porque no puede darse esta discusión de espaldas a la ciudad.

¿No es un contrasentido que el veedor que es nombrado por el alcalde o alcaldesa de turno, pueda hacerle control?

Ramón Villamizar: No es la única figura. El control interno lo tienen las mismas entidades dentro de su estructura orgánica. Tenemos también las superintendencias que hacen control y sus jefes son nombrados por el presidente de turno.

Se ha propuesto también que la Veeduría pueda imponer sanciones ¿Está de acuerdo?

Ramón Villamizar: No porque el control preventivo no debe ser sancionatorio. Cuando me acerco a una entidad sobre cómo están garantizando el derecho a la participación o por temas como Bogdata en la Secretaría de Hacienda, nos reciben con todo su equipo y nos entregan toda la información, lo que muy posiblemente no ocurre con otros organismos de control porque el secretario o el director de una entidad de inmediato buscan un abogado para defenderse.

¿No será que a la Veeduría Distrital le falta cacarear los huevos?

Ramón Villamizar: Esta es una entidad pequeña pero yo creo que hay que equilibrar más las capacidades de los entes de control. Bogotá tiene un sistema complejo con desequilibrio, uno de estos se encuentra en la Veeduría Distrital que se ha mantenido durante muchos años con muy bajas capacidades. Desde el año 2006 no se discute ni se expide un proyecto de acuerdo en el Concejo de Bogotá que la fortalezca.