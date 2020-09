El Distrito publicó los decretos 207 y 208 con los que se fija el ‘pico y placa’ que no venía operando en la pandemia, y elimina la medida de ‘pico y cédula’ que regía en la ciudad desde el pasado mes de junio.

El decreto 208 no sólo restablece la medida de pico y placa que operará tal cual como funcionaba antes de la pandemia, sino que fija nueva excepciones.

Así funcionará la medida de pico y placa

Las placas terminadas en número par no pueden movilizarse en las fechas pares y las placas que finalicen con dígito impar, tendrán restricción los días impares.

Aplicará de lunes a viernes de 6:00 a.m. a 8:30 a.m. y de 3:00 p.m. a 7:30 p.m.

Excepciones:

El personal de salud está exento de la medida.

Los vehículos híbridos y dedicados estarán exentos de la medida.

Los vehículos con tres o más ocupantes durante todo el trayecto (origen-destino) estarán exentos.

Las excepciones para los vehículos adscritos a la Unidad Nacional de Protección así como personas en condición de discapacidad se mantendrán.

Los propietarios que accedan de manera voluntaria al Pico y Placa Solidario también estarán exentos, debido a la contribución social que deben pagar.

Finaliza restricción por días, no hay pico y cédula

Entretanto, el decreto 207 contiene las medidas de reapertura económica que anunció este lunes en la mañana la alcaldesa Claudia López.

Una de esas medidas es la eliminación de la medida de ‘pico y cédula’ que operaba en la ciudad desde el pasado 14 de junio. Lo que quiere decir que, a partir de este martes no será necesario presentar el documento para acceder a supermercados, notarías o centros comerciales.