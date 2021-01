Conozca todos canales para recibir la transferencia monetaria de Renta Básica en Bogotá

Imagen de referencia

¿Le llegó un mensaje de texto indicándole que ya tiene disponible en su cuenta de ahorros Bancamía el apoyo económico de Renta Básica Bogotá? Lo primero que debe saber es que no es necesario que asista a algún punto de la Red CADE para retirar este dinero.

Pensando en la comodidad de los beneficiarios y, teniendo en cuenta que el Distrito busca evitar cualquier aglomeración, la Alcaldía de Bogotá ha habilitado diferentes canales para que los beneficiarios recibir la transferencia monetaria.

Para acceder al efectivo que se encuentra en la cuenta de ahorros puedes los ciudadanos que cuenten con giro puede asistir a cualquiera de los 3.770 corresponsales bancarios apoyados por la red Vía Baloto y 50 propios del banco que operan de domingo a domingo, bajo el horario del comercio en donde se aloje el corresponsal. Allí pueden reclamar el dinero a través de un código que se solicita a través de la aplicación.

Otra de las formas que tienen para hacer uso de este dinero es a través de la aplicación Banca Móvil, de Bancamía. Desde allí pueden realizar pagos de servicios públicos, transferencias y recargas de celular, entre otras operaciones. Además, si necesitan recibir asesoría sobre cómo descargar la aplicación y acceder a sus servicios pueden llamar a la Línea Mía: 01 8000 126100.

¿No ha recibido ningún mensaje de texto indicándole que es beneficiario de un apoyo económico?

De acuerdo con el Distrito, las personas que no han recibido ningún mensaje de texto para abrir la cuenta de ahorros ni reclamar el subsidio, no deben de hacer filas en los CADES. El mecanismo para solicitar esta ayuda del Distrito es ingresar a la página Bogotá Cuidadora: https://bogota.gov.co/bogota-cuidadora y diligenciar los datos solicitados. Este proceso es virtual y no requiere que ninguna persona se acerque a los CADES u oficinas bancarias.

El propósito del Distrito es dar apoyos económicos a más de 500.000 familias que se encuentran en las localidades que tengan cuarentena estricta durante el mes de enero de 2021.