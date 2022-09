Concejal Leal pone la alerta sobre un posible cierre de camas UCI en la SubRed Centro Oriente, la SubRed se defiende

La Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente, respondió a través de un comunicado a la denuncia del concejal de la Alianza Verde, Luis Carlos Leal, sobre un posible cierre de las camas UCI.

“Llevo más de 2 años denunciando en el Concejo Distrital, ante los entes de control y ante la Fiscalía, irregularidades que vienen ocurriendo en la Subred Centro Oriente, y no pasó nunca nada. No es justo que el anuncio del día de hoy sea el cierre de las UCI, no es justo que paguen los pacientes, que se quedan sin servicios de alta complejidad en sus localidades, y los trabajadores de la salud, que pierden sus empleos. Todo por una administración negligente, una secretaría de salud desubicada y una alcaldía desinteresada”, afirmó Leal.

Centro Oriente presta servicios de Salud a casi 2 millones de habitantes de la ciudad, cuenta con 5 Hospitales y 14 Centros de Salud. Ha generado polémica constante desde el inicio de esta administración y su gerente en propiedad, cuenta con el reconocimiento por ser la funcionaria que acumula más sanciones e investigaciones dentro del Distrito.

“Es lamentable la situación que se vive en los centros de atención de esa subred, que en el momento no cuenta con algunos medicamentos e insumos para poder prestar una atención de calidad, es triste que pacientes y trabajadores de la salud tengan que comprar muchas veces lo necesario para ser atendidos. Situación que he repetido todos los días de esta semana en el concejo esperando se agende la continuación del debate de control político de salud en el cabildo, propuesta que no ha sido acogida aún”, afirmó el concejal Luis Carlos.

Según la SubRed, en el momento se realiza un proceso de reconversión en el servicio de cuidados intensivos, atendiendo la directriz del Ministerio de Salud y Protección Social a través de la Resolución 1138.

Según explica el comunicado, “la Subred Centro Oriente realizó la habilitación progresiva de 26 camas en el Hospital San Blas, que se sumaron a las 6 existentes de cuidados intermedios para garantizar la atención oportuna de pacientes”.

la Subred solicitó al área de vigilancia y control de la Secretaría Distrital de Salud un concepto para la continuidad de la UCI transitoria del Hospital San Blas.

“Tras recibir un concepto favorable para iniciar de forma progresiva la reconversión de la unidad a camas de hospitalización y la reubicación del personal en la institución, en este momento se está garantizando la atención de los pacientes en las Unidades de Cuidados Intensivos de los Hospitales Santa Clara y La Victoria, que pertenecen a la misma Subred y que tienen una ocupación actual del 87% y 69%, respectivamente”, indicó la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente.