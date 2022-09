“Con mi protesta no revictimice a nadie”: Juan Baena

El concejal de Bogotá por el Nuevo Liberalismo, Juan Baena, responde a los cuestionamientos en su contra por su protesta con un muñeco dentro de una bolsa de basura durante un debate de seguridad en la Corporación y dice además que es un contrasentido hablar de bandas criminales en la ciudad y no reconocerlo.

¿Se tardó mucho Bogotá en reconocer la presencia del crimen organizado?

Juan Baena: Claro que sí, es demasiado ingenuo cree que con Peñalosa si existía y que con Claudia López milagrosamente por obra y gracia del Espíritu Santo dejaron de existir. La Alcaldía venía diciéndonos que no había grupos delincuenciales en Bogotá; que no se estaba disputando el territorio en Bogotá; también nos dijeron que no había Tren de Aragua y ahora resulta que todo esto que no había y que lo decía la alcaldesa si existía en Bogotá.

Mire, yo recuerdo que en la Administración del alcalde Peñalosa la Defensoría del Pueblo no paraba de sacar alertas tempranas de grupos armados organizados en Bogotá, ahora entonces no hay porque cambiamos de mando. Insisto eso es bastante ingenuo, nos dejamos coger ventaja; es probablemente muy tarde, no quiero decir con eso que nada se pueda hacer, pero si pudimos haber hecho mucho más para prevenir delitos, para prevenir estructuras delincuenciales que hoy están en Bogotá.

Pero concejal, el alcalde Peñalosa tampoco lo reconoció, Petro tampoco lo hizo y Clara López y Samuel Moreno mucho menos. El histórico demuestra que Bogotá no lo ha querido reconocer ¿Qué razones pueden existir para no hacerlo?

Juan Baena: Pues yo creo que las razones son un miedo a un golpe político, una suerte de cálculo político. No entiendo por qué, porque lo primero que hay que hacer es reconocer el problema.

En el 2011 la investigadora y analista política, Claudia López, dijo que Corabastos es para Bogotá lo que es la oficina de Envigado para Medellín, ¿es un contradictorio reconocer ahora la presencia del crimen organizado de manera muy tímida?

Juan Baena: Por supuesto que sí. Usted me hace caer en cuenta de eso, las investigaciones han apuntado siempre a que hay una parte de Corabastos que vive o se manejan negocios que son turbios, pues yo quiero acompañar lo que usted acaba de opinar, a mí se me hace un contrasentido porque en la política hay que ser coherentes y que difícil es ser administrador y que fácil es criticar y criticar.

No se habrán equivocado también las administraciones anteriores en no reconocerlo, ¿a pesar que sabían de la existencia del Bronx y que sabían que dentro del Bronx había casa de tortura?

Juan Baena: Yo creo que sí, pero por lo menos el Bronx el alcalde pasado lo levantó. La política de seguridad no puede ser intermitente, no se puede cortar, hay que seguirle un hilo conductor que no hemos tenido. Hoy la política de seguridad de Bogotá da bandazos y nos lo comprueba las informaciones contradictorias que nos mantiene todo el tiempo dando la alcaldesa y la Secretaría de Seguridad. Levantamos el Bronx, ahora, ¿cuál es el siguiente paso?, es que haberlo levantado no significa que desaparecieron esas bandas criminales.

El Bronx se regó por toda la ciudad, hubo también una mutación, una trasformación del delito; claro que hay nuevas bandas delincuenciales en Bogotá que son multicrimen como lo dice la propia alcaldesa, y que corresponden a unos fenómenos diferentes, estaban los Camilo ahora el Tren de Aragua; aparecieron los Maracuchos, hay unos fenómenos que son de antes de la pandemia, antes de Claudia López y, hay otros fenómenos que también corresponden a nuevas circunstancias que han aparecido después de la elección de Claudia López

La alcaldesa Claudia López en el inicio de su gobierno prometió que iba a trabajar estos temas con Cundinamarca y Soacha, dentro del control político que usted ha hecho, ¿ha notado que esto se esté trabajando en conjunto?

Juan Baena: Yo no creo que se esté haciendo de manera articulada y más allá de los entes territoriales que nos rodean ni siquiera creo que se esté haciendo de manera articulada con el Gobierno Nacional, con la Policía, con la Fiscalía ni con los entes de inteligencia.

¿Qué respuesta espera de parte del secretario de Seguridad?

Juan Baena: Muchísimas: primero reconocer el problema. A nosotros nos llenan con campañas dizque “Bogotá está mejorando” yo no veo a Bogotá mejorando; yo veo una ciudad sucia, llena de trancones; yo veo en Bogotá una ciudad insegura, pero además de eso quiero ver una verdadera política de seguridad, es que esta es la razón del secretario de seguridad, sino entonces hay que devolver esta entidad a la Secretaría de Gobierno, que para mí sería un error.

Yo sí creo que la Secretaría de Seguridad sirve, lo que pasa es que no está dando los resultados para lo cual fue pensada, fue diseñada y fue concebida.

Usted fue protagonista de una protesta simbólica por lo cual recibió muchas críticas, ¿Cree que se equivocó?

Juan Baena: No me equivoqué. Me dijeron que porque estoy revictimizando. Yo saqué una bolsa de basura y le metí un maniquí en una protesta simbólica de algo que vengo denunciando, señalando desde hace bastante tiempo. Estos cuerpos empezaron aparecer en Bogotá desde enero, y en marzo yo comencé alzar la mano y ya iban 15 cuerpos. Está no es solo una protesta en contra de la alcaldesa o el secretario, es también una protesta para hacer llamar la atención a toda la sociedad en general porque no nos estábamos escandalizando con algo que es espeluznante, que tiren cuerpos por todo Bogotá. Habrá gente que no comparta lo que fue mi protesta, pero gracias a eso, hoy los medios de comunicación, la sociedad en general, la Secretaría de Seguridad y la propia alcaldesa les tocó darle la cara al problema.