Claudia López ordena al IDU poner más trabajadores en las obras del suroccidentes que están atrasadas

Durante el recorrido que hizo la alcaldesa Claudia López por las obras de construcción en el suroccidente de Bogotá, pudo constatar que en la avenida Ciudad de Cali en la localidad de Bosa, que tiene 3 tramos de los cuales, dos presentan atrasos.

La alcaldesa observó que en las obras viales de los tramos 2 y 3 no hay suficientes obreros. Al respecto dijo: “Le he dado instrucciones al Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, para que nos haga poner al día con el número de obreros suficiente y el número de frentes de turnos porque el Distrito está cumpliendo con el desvío del tráfico y la gente está poniendo de su parte, pero no hay derecho a que las obras vayan atrasadas”.

Finalizo mi reporte de hoy con las obras de salud en Kennedy y Bosa. Carita feliz 😃porque vamos muy bien!

El centro de salud Tintal lo terminamos en Octubre y las salas de cirugía y UCI del hospital pediátrico Tintal (que llevaban 7 años abandonadas) las terminaremos en marzo. pic.twitter.com/yd6R3T6jUR — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) September 8, 2022

De igual forma la mandataria reportó el buen avance de tres grandes obras desde el Portal de las Américas: la primera línea del Metro, la conexión de estación 2 del Metro y el Portal Américas, Transmilenio de la Avenida Cali, y Avenida Guayacanes. “Todos los frentes de obra de esas obras van avanzando bien”, dijo la mandataria.

Explicó la mandataria en su inspección a la obra de la Avenida Guayacanes que “esta obra tiene 5 frentes de los cuales uno está terminado, otro se termina en el mes de noviembre, uno más se concluye en diciembre y quedan dos por terminar en marzo del año entrante”.

Añadió que la obra tuvo unos inconvenientes con Codensa, los cuales ya fueron solucionados.

