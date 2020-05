La defensa de Claudia López en la Comisión Primera del Senado

La alcaldesa Claudia López en medio de su intervención durante la sesión virtual en la Comisión Primera del Senado, en donde fue invitada para que expusiera las medidas tomadas en Bogotá para hacerle frente a la pandemia del Covid 19, insistió en que se debe establecer un impuesto al patrimonio a bancos y a grandes contribuyentes.

“Nosotros hubiéramos preferido que se cobrara un impuesto al patrimonio porque hay que capturar recurso de los bancos y más contribuyentes para combatir el coronavirus”.

Claudia López aseguró que por Ingreso Solidario y Bogotá Solidaria en Casa, 474 mil familias recibieron ayudas y que su preocupación es por reactivar el empleo, cuidando de las vidas de los ciudadanos. “Nos estamos preparando para reactivar el empleo, para tener por primer vez un ingreso mínimo garantizado para que los que están en situación de pobreza, no pasen a pobreza extrema”, puntualizó la mandataria distrital.

La alcaldesa dejó claro que el Gobierno no le entregará mil ventiladores al Distrito, sino únicamente 425 en tres meses. “El Ministerio de Salud me informó en una carta, que en junio me entregará 130 ventiladores. En julio 250 y en agosto 45”.

En cuanto a las críticas que le han llovido por la no ocupación de Corferias, dijo: “Hoy nos hacen críticas porque Corferias no está lleno, cuando el éxito es que no esté lleno, porque ya habríamos rebosado la capacidad hospitalaria” y al añadió, “toda la red pública y privada está operando y Corferias está recibiendo poco a poco para que no se rebose”, explicó además que, “el primer módulo es de 500 camas y si llegáramos a necesitar dos mil camas más, las ponemos en una semana”.

Durante la sesión en la Comisión Primera del Senado participaron también Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali; Eugenio Rangel Manrique, alcalde de Villa del Rosario (Norte de Santander); Luis Antonio Ruíz, alcalde de Florencia; Óscar Cuellar Gobernador de Córdoba, entre otros mandatarios locales.