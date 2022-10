Carta de Susana Muhamad genera molestias en el Distrito

La ministra de Medio Ambiente, Susana Muhamad contestó a través de una carta a la petición de la alcaldesa, Claudia López, para revisar los temas de ciudad región metropolitana en lo que tiene que ver con la parte ambiental.

En el texto la funcionaria del Gobierno Nacional pide al Concejo de Bogotá suspender los debates que tienen que ver con el tema, respuesta que produjo molestia en la Alcaldía de Bogotá.

Desde su cuenta de Twitter, la alcaldesa, Claudia López, respondió lo siguiente:

“Lamento respuesta más de exconcejal que de ministra. ¿Cuándo asumirán que somos gobiernos aliados del cambio, que tenemos oportunidad histórica y única? Pido, al menos, respetar deliberación democrática del Concejo de Bogotá en vez de ejercer saboteos del pasado o abusos en presente”.

A la discusión se unió el presidente del Concejo de Bogotá, Samir Abisambra, quien le recordó a la ministra de Medio Ambiente, que es el cabildo distrital quien decide si se discute o no se discute la iniciativa:

“Si no lo retiran le daremos trámite para que, en primer lugar, la comisión apruebe o no apruebe ingresar a la Región Metropolitana. Una región metropolitana sin Bogotá, pues no es región metropolitana, por eso es tan importante que estemos interconectados y relacionados para eso”, indicó.

El proyecto de acuerdo que autoriza a Bogotá ingresar a la región metropolitana, no ha iniciado su debate en el primer debate en la Comisión de Gobierno por cuenta de una serie de recusaciones e impedimentos que han evitado la discusión, además de la reciente consulta elevada al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que permita tener claro a que comisión le corresponde la decisión del tema, sí a la de Gobierno o a la del Plan de Desarrollo.