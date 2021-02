Carta a la alcaldesa Claudia López

Mi nombre es Ingrid Escobar Reyes, soy administradora de empresas, empresaria y productora. Mi empresa es una academia de danza llamada Sevdi Dance Studio, llevamos 8 años en el mercado y yo tengo más de 10 años de experiencia como bailarina y empresaria. La actividad económica principal es enseñanza cultural y la segunda actividad es productora. Nos enfocamos no solo en danza del medio oriente sino en otros estilos de danza, como lo es ritmos latinos, dancehall, danza urbana, ballet para niñas, formación de danza para niños y niñas y este año incluimos teatro y danza yoga.

Estamos muy preocupados porque todo este tema de la pandemia nos ha afectado bastante por las medidas que ha tomado el gobierno como cuarentenas y toques de queda, porque esto hace que no podamos dictar clases presenciales. Tenemos la opción de clases virtuales, pero para este medio y este gremio es fundamental las clases presenciales porque las personas van para tener su propio espacio, para tener su propio tiempo y su hora de esparcimiento fuera de la casa, fuera del trabajo y por eso es fundamental estos espacios. No es lo mismo tomar una clase en la casa con la familia, con los hijos, con lo del hogar, más lo del trabajo, que estando en su espacio propio donde están fuera de su rutina, y además poder subir su autoestima y quitarse el estrés de su vida cotidiana por medio de la danza en este espacio.

A lo que voy es que por eso nos han afectado las medidas que está tomando el gobierno para el mantenimiento de la empresa como tal, sabemos que es una emergencia sanitaria, pero resulta que también tenemos que seguir produciendo y trabajando para poder vivir, en el momento que se para la empresa nadie nos dio un apoyo para pagar el arriendo, para pagar los servicios y eso sin contar con que tenemos que vivir, es decir, tenemos que comer, tenemos que pagar el arriendo y servicios de donde se vive, además de los gastos de la empresa. Muchas veces pensamos en cerrar el negocio, pero gracias al apoyo de nuestros profesores pudimos sobrevivir en el 2020, pero iniciando este año teníamos muy buenas expectativas y esas cuarentenas y toques de queda entre semana y a partir de las 8pm impuestos por el gobierno, hacen que muera totalmente el negocio y nos lleve a la quiebra, porque básicamente las clases que dictamos son desde las 7pm y los fines de semana todo el día. Y las personas buscan clases presenciales porque no es lo mismo una clase de baile virtual que presencial por los mismos motivos dichos anteriormente. Nuestra empresa cuenta con todas las medidas de bioseguridad, tenemos el espacio de aislamiento y demás. Entonces para nosotros como academia de danza es muy duro que nos impongan toque de queda desde las 8pm entre semana y todo el fin de semana, por nuestro horario de trabajo y como lo dije anteriormente sí hay opción de clases virtuales pero resulta que un porcentaje muy bajo de personas quiere clases virtuales, la mayoría de nuestros clientes nos piden clases presenciales de danza, porque esto es de pertenecer a un grupo, esto es de tener su espacio y pues los fines de semana es cuando hay más movimiento de personas. Y no se pueden cambiar los horarios de clases, puesto que las personas van a estas actividades después de sus horas laborales.

Anuncios

Las cuarentenas y toques de queda en las noches y fines de semana nos han quebrado, nuestras ventas desde abril del 2020 han bajado un 80%, no hemos recibido ayuda del gobierno, no nos han llamado de la secretaría de desarrollo económico y no nos han hablado de ningún tipo de ayuda al respecto. Solamente hemos participado en una convocatoria entre la alcaldía e idartes para la reactivación de las localidades, por la cual nos enteramos por terceros, no porque nos hayan enviado mensaje para aplicar a ellas, cosa que no debería ser convocatoria sino ayudar a todo el gremio como tal solo por ser una empresa legalmente constituida por muchos años. De todas maneras, enviamos el proyecto, pero fue negado sin tener respuesta del porque se negó.

Mi empresa está legalmente constituida desde el año 2014 hasta la fecha, yo pago impuestos al estado, en estos momentos debemos pagar el ICA como todos los años, pero no vamos a tener como pagarlo y luego los multados somos nosotros después de ser juiciosos pagando impuestos todos estos años.

También soy productora, la academia de danza hace un evento grande siempre a fin de año para mostrar todo el trabajo hecho durante todo el año, el año pasado lo pudimos hacer vía on line y no fue lo mismo, y esto ha generado desempleo en todo sentido, porque no pudimos alquilar el teatro grande de siempre, tuve que despedir a varios profesores porque no había como pagarles entre otras bajas.

Mi mensaje es que necesitamos producir, necesitamos que por favor nos dejen trabajar, tenemos conciencia de la emergencia sanitaria que hay en estos momentos, pero también necesitamos que tengan conciencia que nosotros vivimos del día a día, no tenemos ahorros, vivimos al límite para pagar todas las responsabilidades y para poder vivir. Y siendo una empresa legalmente constituida y pagar mis impuestos año tras año no he recibido ninguna ayuda del gobierno hasta el día de hoy con respecto a mi empresa. Pido el favor que si no nos van a ayudar que tampoco nos den esas medidas de contingencia porque necesitamos trabajar, para producir y poder vivir, ni si quiera les pedimos ayuda, sino que nos dejen trabajar, porque es muy probable que como vamos quebremos y ya no podamos pagar impuestos y no podamos aportar nada al país. Acá estamos creando, estamos realizando personas, creando proyectos para que las personas salgan de su estrés y de su vida cotidiana para de esta manera mejorarles la calidad de vida, pero nos queda de para arriba crear algo con todas esas medidas que nos imponen.

Las pérdidas han sido de un 80%, nunca había visto esto desde que tengo la academia que es hace 8 años, entonces les pedimos el favor que nos dejen trabajar y también requerimos de ayuda económica para inyectar el flujo de caja de nuestras empresas para no quebrar.

Soy una empresaria más de Bogotá – Colombia que está pidiendo el derecho al trabajo, a poder producir y a generar empleo. Muchas gracias y espero mi voz sea escuchada.

Ingrid Escobar

Directora

Academia Sevdi Dance Studio