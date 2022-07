Bogotá estrena Centro Integral de Justicia Campo Verde

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, junto con el secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia, Aníbal Fernández de Soto; el director seccional de Fiscalías, José Manuel Martínez; y el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, General Eliécer Camacho, entregaron a la ciudad el Complejo Integral de Justicia Campo Verde, ubicado en la localidad de Bosa.

“Pocos escenarios ejemplifican tanto lo que esta Alcaldía entiende por Seguridad, Convivencia y Justicia: proteger a los niños de abusos; protección de las mujeres; empleo para las familias; trabajar unidos en Frentes de Cuidado; más y mejor Policía; y que la Fiscalía desvertebre las bandas criminales”, dijo la Alcaldesa Mayor durante la entrega del complejo.

“Me comprometí desde el 3 de enero de 2020 a que el complejo sería una bendición y no un problema para esta comunidad. Nos comprometimos a no tener un impacto negativo; hoy, dos años y medio después, le cumplimos a la comunidad. Les dijimos que no solo era un tema de justicia, sino de inversión social: lo primero que entregamos fueron dos colegios; lo segundo, el jardín; lo tercero, el CAI; y luego la Casa de Justicia”, añadió la mandataria.

La infraestructura del Complejo Integral de Justicia Campo Verde es la más grande del país, tiene 12.624 m2 de construcción y 6.830 m2 de espacio público y zonas verdes, para su construcción se invirtieron 74.000 millones de pesos.

El complejo busca beneficiar a 2,5 millones de habitantes en el sur de Bogotá, donde se prestarán servicios de justicia formal (jueces y fiscales) y mecanismos alternativos de resolución pacífica de conflictos (unidades de mediación y conciliación).

En el centro también se brindará atención integral a mujeres víctimas de violencia, apoyo psicosocial, fortalecimiento familiar para jóvenes que estén privados de la libertad, orientación para acceder a programas y servicios del Distrito e investigación de delitos por parte de la Fiscalía, entre otros, que permitan mejorar la seguridad, la convivencia y la justicia en este sector de la ciudad.

“Es importante informarle a la comunidad de Bosa que gracias a la labor realizada por la Alcaldía de Bogotá hoy tendrán una ruta de judicialización con toda la oferta institucional que agilizará los procesos, serán más de 26 fiscales en este complejo, que cumple con todos los estándares para nuestro trabajo”, aseguró José Manuel Martínez, director seccional de Fiscalías.

Esto tendrá el Centro de Justicia:

Casa de Justicia: consta de 1.652 m2, prestará sus servicios de 7:30 a.m. a 4:00 p.m., y contará con la Ruta de Atención Integral para Mujeres víctimas de diversas violencias.

Salón Múltiple (auditorio): tiene capacidad para 180 personas y un área construida de 361 m2.

Comando de Atención Inmediata (CAI): entregado al servicio de la ciudadanía por la alcaldesa Claudia López y la Policía Metropolitana de Bogotá el pasado mes de noviembre, tiene un área construida de 49,49 m2

Centro de Justicia Restaurativa (CJR): tendrá 152 cupos para adolescentes y jóvenes a quienes los jueces les impongan sanciones privativas de la libertad, brindará apoyo psicosocial y fortalecimiento familiar. La operación de este espacio estará a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Centro de Traslado por Protección (CTP): su área de construcción es de 1.543 m2, tiene una capacidad de recibir hasta 375 personas trasladadas por protección; tendrá seis salas para atención diferencial de hombres, mujeres, sectores sociales LGBTI y habitantes de calle.

Unidad de Reacción Inmediata (URI): será la más grande del país con un área de 3.844 m2 y tres pisos de altura. Desde allí se hará un trabajo articulado con la URI de Kennedy y de Ciudad Bolívar para que la ciudadanía del sur de la ciudad cuente con un servicio institucional oportuno y eficaz en la atención a víctimas de delitos e investigaciones y judicializaciones. Esta URI estará a cargo de la Fiscalía General de la Nación.

Áreas verdes: el complejo Campo Verde tendrá amplias zonas verdes con jardineras y senderos peatonales en más de 6.800 m2 de espacio público al servicio de la ciudadanía. Además, este complejo contará con un sistema de claraboyas que permite tener aprovechamiento de iluminación natural y de paso generar ahorro de costos de energía.