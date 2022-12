Así quedarán las nuevas tarifas de Transmilenio, SITP y taxis

Las tarifas del Sistema Integrado de Transporte Público SITP, el servicio de taxis, el Pico y Placa Solidario y los estacionamientos fuera de vía y en vía serán ajustadas teniendo en cuenta el incremento que tendrá el salario mínimo para el año 2023 y el Índice de Precios al Consumidor – IPC (hasta noviembre 12,53%).

Es importante destacar, que, aunque se incrementa la tarifa al usuario, el Distrito subsidia parte de la tarifa con recursos propios para garantizar la sostenibilidad financiera del SITP y disminuir el gasto en transporte de los ciudadanos.

Así las cosas para a partir del 10 de enero de 2023 el valor del pasaje para el componente Troncal será de $2.950 y el del Zonal de $2.750

¿Se mantiene la tarifa diferenciada para beneficio de las personas vulnerables (adultos mayores, personas con discapacidad y Sisbén A y B)?

Por medio de la tarjeta “TuLlave” personalizada se mantendrán los siguientes beneficios:

Trasbordos de $200 entre buses zonales y troncales en una ventana de 110 minutos desde el momento de la validación del pasaje.

Hasta 2 viajes a crédito cuando la tarjeta se quede sin saldo.

Medio de pago unificado para componentes Zonal y Troncal, y TransMiCable.

Recuperar el saldo en caso de pérdida de la tarjeta.

Recarga web. En cualquier caso, el valor del pasaje que paga el usuario es inferior al costo que tiene el sistema para transportarlo. La ciudad seguirá subsidiando el valor restante para beneficiar a la ciudadanía bogotana.

Tarifas para taxis

El ajuste del valor de la tarifa para el servicio tipo taxi se hace con base en la variación de costos del servicio. Este incremento estará fijado para la carrera mínima y sus recargos respectivos, de acuerdo con lo estipulado para cada año. Para cobrar la nueva tarifa, las y los conductores de taxi deben realizar la refrendación de la tarjeta de control, la cual debe contener el valor de las tarifas vigentes.

El valor de la unidad, que equivale a 100 metros de recorrido tendrá un valor de $104 pesos en el 2023

El banderazo o arranque será a partir de 28 unidades, es decir, tendrá un costo de $2.900

El valor por cada 24 segundos de espera será de $104 pesos

El recargo nocturno definido a partir de las 8:00 p.m. hasta las 5.00 a.m., festivos y dominicales, tendrá un costo de $5.200

La carrera mínima quedará definida en $5.200 pesos

El recargo por servicio puerta a puerta será de $900 pesos.

Tarifas para parqueaderos fuera de vía 2023

El valor por minuto de cada estacionamiento continuará dependiendo del nivel de servicio (infraestructura y cantidad de cupos) y de la zona (mayor valor en zonas de alta demanda). El valor máximo por minuto quedará en $139 y en el caso de motocicleta quedará en $97.

Los prestadores del servicio de aparcaderos o estacionamientos, como requisito previo al cobro de las nuevas tarifas, deberán estar en el Registro Distrital de Estacionamientos con la información actualizada.

Estacionamientos en vía

El valor máximo para automóviles queda en $252 y para motos en $176. Desde el año 2019 se habían congelado las tarifas de los estacionamientos en vía.

Pico y Placa Solidario

Punto aparte, el permiso de Pico y Placa Solidario ajusta sus tarifas con base en la inflación con el propósito de generar una mayor compensación con Bogotá y promover la cultura de una movilidad más sostenible. Los valores base de la medida tendrán la variación partiendo de los valores base que tienen actualmente.

Así las cosas, para pedirlo por un día la tarifa base pasará de costar $51.700 a $58.178. Por otro lado, el permiso de un mes, que antes tenía un valor de $413.200, ahora costará $464.974. Finalmente, para pedir el pico y placa solidario por un semestre, la tarifa pasará de $2.066.200 a $2.325.095.

Los factores que se tienen en cuenta para el cobro del permiso son: tiempo (día, mes o semestre), avalúo del vehículo, impacto ambiental y el municipio donde se registró el vehículo, este último tendrá una modificación dentro de la fórmula para los automotores que están registrados fuera de Bogotá.

El ajuste tarifario en esta medida pretende generar un uso más racional del vehículo particular, teniendo en cuenta que en lo corrido del año se han otorgado más de 1,39 millones de permisos.

Pico y placa local y regional

Por último, vale recordar que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, confirmó que esta temporada de Navidad y Año Nuevo, en la que normalmente se levanta la restricción vehicular por el importante número de vehículos que salen de la ciudad, se mantendrá en la capital del país, por la gran congestión que se ha generado por las diferentes obras que se vienen realizando en diferentes puntos de Bogotá.

No obstante, en lo que resta del 2022 no se adelantará la medida de pico y placa regional para retornar a Bogotá, teniendo en cuenta que no hay más puentes festivos. Por lo tanto, la medida volverá a aplicarse hasta el 2023. Siendo así, la primera fecha de pico y placa regional para el año entrante está proyectada para el lunes festivo 9 de enero en los nueve corredores de ingreso a Bogotá.

Foto: Transmilenio.