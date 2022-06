Alcaldía de Bogotá inicia campaña contra la violencia sexual en los colegios

Antes las crecientes denuncias por violencia sexual a jóvenes y niños al interior de las aulas escolares en Bogotá, la Alcaldía dio a conocer la campaña ¡Pilas Ahí!’, un programa con el que se busca evitar que los estudiantes de primaria y bachillerato sean víctimas de abuso sexual, principalmente en los colegios.

Durante el lanzamiento de la iniciativa, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, hizo un llamado a todos los actores de la sociedad para que se comprometan con el combate de esta problemática y con la estrategia que busca enfrentarla.

“Esta es una campaña de todos. El compromiso de cuidar a los niños es del colegio, de los niños, de los maestros, de la Alcaldía Mayor, de muchas organizaciones de la sociedad civil y de los organismos de control. Aquí estamos reflejando que el colegio es un entorno de confianza, y que los casos de violencia ocurren en el hogar pero lo cuentan en los colegios. Por eso, casi un tercio de las denuncias de las que nos enteramos entran por acá, por los colegios”, puntualizó la mandataria.

La mandataria local hizo el llamado a los estudiantes a confiar en las autoridades para, “entre todos combatir el problema”.

Den el primer paso, cuenten lo que les estén haciendo, tengan la confianza de que no los vamos a dejar solos, de que esto no es chisme. Cuéntenos o llamen al 123. ¿Qué te tocan de una manera que te incomoda? ‘Pilas ahí’. ¿Qué te fuercen? Eso no es normal”, les dijo la alcaldesa a los menores.

Entre enero y mayo de este 2022 se registraron 6.907 alertas de abuso o violencia sexual contra los niños y niñas en Bogotá. En el 61,4% de estos casos, los presuntos agresores son familiares y en el 38,4% son profesores o compañeros del colegio.