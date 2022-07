Alcaldía de Bogotá firma pacto para erradicar el trabajo infantil en plazas de mercado del Distrito

Buscando erradicar el trabajo infantil de las Plazas Distritales de Mercado donde eventualmente se podría exponer a las niñas, niños y adolescentes a riesgos del entorno como el tránsito de vehículos, la sobreexposición inapropiada de materiales potencialmente peligrosos, el levantamiento de cargas pesadas y la exposición a escenarios de adultos cuando están solos, se firmó el pacto donde el mensaje principal es que los niños y niñas deben estar estudiando y no trabajando.

El pacto fue firmado por el ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera Báez; la directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF -, Lina María Arbeláez; el secretario de Gobierno de Bogotá, Felipe Jiménez, el director del IPES, Alejandro Rivera; el jefe de Protección a la Infancia y Adolescencia de la Policía Nacional, coronel Bibiana Valencia y la representante de la Oficina de Proyectos de la OIT en Colombia – Organización Internacional del Trabajo, Ana Manrique.

Según el Boletín Técnico de la Gran Encuesta Integrada de Hogares, expedido el pasado 8 de abril de 2022, por el Departamento Nacional de Estadística –DANE -, reveló que la tasa de trabajo infantil del año 2021 fue del 4.8%, equivalente a 507.846 mil niñas, niños y adolescentes que entre 5 y 17 años realizan actividades peligrosas para su salud mental y física.

“Estamos comprometidos en la lucha contra el trabajo infantil, no solo en las plazas de mercado sino en diferentes partes de la sociedad. Este pacto no solo confirma, sino refuerza el compromiso que tiene la Alcaldía de Bogotá en la erradicación del trabajo infantil. Los niños y niñas deben estar estudiando en los salones de clases, en los parques jugando o con sus familias, no en plazas de mercado trabajando”, afirmó Felipe Jiménez, secretario de Gobierno de Bogotá.

Durante la firma, se realizó un recorrido por la Plaza Distrital de Mercado 20 de Julio para sensibilizar a los ciudadanos y comerciantes sobre la importancia de construir un entorno libre de trabajo infantil que permita garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Además, será la oportunidad para visitar el Punto de Lectura de este mercado y reconocer estos lugares que el IPES ha implementado en las plazas distritales de mercado para que los hijos e hijas de los comerciantes, vendedores informales, visitantes y ciudadanía en general, participen en clases de inglés y talleres de lectura, aportando así a la disminución del trabajo infantil en Bogotá.

“Desde el IPES seguimos trabajando para fortalecer nuestras plazas distritales de mercado como puntos de encuentro turísticos, gastronómicos y de abastecimiento, así las familias comerciantes de estos mercados y los campesinos productores evitan recurrir al trabajo infantil en tiempos de crisis. Hoy sumamos esfuerzos interinstitucionales para darle fin al trabajo infantil”, dijo Alejandro Rivera, director del IPES.

Compromisos pacto: